Levice po remíze v Ústí nad Labem postúpili do Final Four

Alpsko-jadranský pohár - 2. zápas štvrťfinále:



SLUNETA Ústí nad Labem - Patrioti Levice 68:68 (34:33)



Najviac bodov: Autrey 22, Johnson 14, Svejcar 13 - Krajčovič 21, Freeman 12, McCallum 9



/prvý zápas - 76:83, Patrioti Levice postúpili do semifinále/

Ústí nad Labem 9. februára (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice postúpili do semifinále Alpsko-jadranského pohára. Vo štvrťfinálovej odvete im na to stačila remíza 68:68 na palubovke českej Slunety Ústí nad Labem, keďže doma zvíťazili 83:76. Najlepším strelcom tímu bol s 21 bodmi Šimon Krajčovič. Vo Final Four narazia na úspešného z dvojice Viedeň - Dabrowa Górnicza.Michal Madzin, tréner Patriotov:Šimon Krajčovič, hráč Patriotov: