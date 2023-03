Levice postúpili do predkola play off SHL, so súťažou sa lúči Brezno

SHL - 44. kolo:



HK VITAR Martin - HK Levice 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)



Góly: 24. Vorobjev (Lahtinen), 27. Vorobjev (Petran, Tyczynski), 46. Lahtinen (Petran, Tyczynski) – 13. Šramaty (Scheuer), 30. Vorona (Rais), 39. Rais (Leščenko, Šiškov), 56. Svitana (Šiškov, Rodionov), 60. Svitana (Rodionov, Šiškov). Rozhodovali: Tornay, Jobbágy - Kovalčík, Ševčík, vylúčení: 10:10, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 698 divákov







HK ‘95 Považská Bystrica - TSS Group Spartak Dubnica 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)



Góly: 11. Haluška, 48. Haluška (L. Ďurkech, Lušňák) – 12. Beták (Tábi), 22. Ďuriš (Mikula, Trška), 25. Mikula (Janík, Škvarek), 34. Géci (Škvarek, Mikula). Rozhodovali: Adamec, Lesay - Nosek, Hercog, vylúčení: 2:6, presilovky a oslabenia: 0:0, 734 divákov







HC Topoľčany - HK Gladiators Trnava 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)



Góly: 5. Stránský (Ručkay, Šandor), 35. Dosek (Stránský, Ručkay), 35. Ručkay (Plochotnik, Bystričan), 43. Piačka (Dosek, Gergel) – 2. Antonov (Kukumberg, Schmidt), 31. Galimov (Korím, Hollý). Rozhodovali: Goga, Fridrich - Valo, Olle, vylúčení: 4:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1450 divákov







HK ESMERO Skalica - Modré krídla Slovan 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)



Góly: 7. Včelka (Janáč, Vidovič), 35. Hujsa (Landrigan, Šátek), 43. Šátek (Hujsa, Landrigan) – 1. Ožvald (Dej). Rozhodovali: Moller, Čahoj - Frimmel, Kollár, vylúčení: 6:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1852 divákov







HC 19 Humenné - HK MŠK Indian Žiar nad Hronom 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Góly: 5. Jakúbek (Chlepčok, Fekiač), 36. Tatár (Halama, Kováč), 46. Suchý (Gábor, Kobolka). Rozhodovali: Kalina, Smerek - Pribula, Tomáš, vylúčení: 4:6, navyše: Demiters 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, Szypula (obaja Žiar nad Hronom) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 613 divákov





Bratislava 3. marca (TASR) - Hokejisti Levíc si v poslednom kole základnej časti Slovenskej hokejovej ligy (SHL) zabezpečili postup do predkola play off. Na ľade Martina zvíťazili 5:3. Sezóna sa skončila pre jedenásty tím tabuľky Topoľčany a aj pre Brezno, ktoré zo súťaže vypadne.Štvrťfinálové zápasy play off odštartujú v utorok 14. marca. Víťaz základnej časti Vlci Žilina sa stretne s horšie umiestneným tímom spomedzi postupujúcich z predkola play off. Lepší z nich nastúpi proti Humennému, ktoré obsadilo 2. miesto. Ďalšie dve štvrťfinálové dvojice sú Dubnica - Slovan Bratislava B a Martin - Trnava.Tímy na 7.- 10. mieste odohrajú kvalifikáciu o postup do štvrťfinále na tri víťazné zápasy. Po základnej časti siedma Skalica bude hrať proti desiatym Leviciam, druhú sériu predkola tvoria Považská Bystrica a Žiar nad Hronom. Úvodné súboje sú na programe v utorok 7. marca od 18.00 v Skalici a Považskej Bystrici.