Levice postúpili do semifinále po triumfe v Spišskej Novej Vsi

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Úradujúci majstri zvíťazili vo štvrtom štvrťfinálovom dueli play off na palubovke Spišských Rytierov 113:87 a v celej sérii triumfovali 3:1.

Spišská Nová Ves 20. apríla (TASR) - Patrioti Levice postúpili do semifinále Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). Úradujúci majstri zvíťazili vo štvrtom štvrťfinálovom dueli play off na palubovke Spišských Rytierov 113:87 a v celej sérii triumfovali 3:1.



štvrťfinále play off SBL

štvrtý zápas /na 3 víťazstvá/:

Spišskí Rytieri - Patrioti Levice 87:113 (38:50)

Najviac bodov: Stevanovič 24, Hill 20, Kenney 19 - Mc Gill 33, Wesson Jr. 19, Bojanovský 12

/konečný stav série: 1:3, Levice postúpili do semifinále/
Neprehliadnite

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku

Vráskavec Timmy je na slobode, sprevádzali ho záchranné lode

TÝŽDENNÍK: Dekréty patria minulosti

Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise