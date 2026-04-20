< sekcia Šport
Levice postúpili do semifinále po triumfe v Spišskej Novej Vsi
Autor TASR
Spišská Nová Ves 20. apríla (TASR) - Patrioti Levice postúpili do semifinále Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). Úradujúci majstri zvíťazili vo štvrtom štvrťfinálovom dueli play off na palubovke Spišských Rytierov 113:87 a v celej sérii triumfovali 3:1.
štvrťfinále play off SBL
štvrtý zápas /na 3 víťazstvá/:
Spišskí Rytieri - Patrioti Levice 87:113 (38:50)
Najviac bodov: Stevanovič 24, Hill 20, Kenney 19 - Mc Gill 33, Wesson Jr. 19, Bojanovský 12
/konečný stav série: 1:3, Levice postúpili do semifinále/
