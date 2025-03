Levice postúpili do štvrťfinále, P.Bystrica znížila stav série na 1:2

Tipos SHL - kvalifikácia o postup do play off :



tretie zápasy /na 3 víťazstvá/:



HC TEBS Bratislava – HK ‘95 Považská Bystrica 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)



Góly: 52. Uram (Kremnický, Haborák) – 2. Nauš (Zlocha, Urbánek), 19. Tománek (Jakubec, Ligas), 60. Jakubec (Zlocha, Ďurkech). Rozhodcovia: Adamec, Čahoj – Olle, Tvrdoň, vylúčení: 1:4 na 2 min, navyše: Zahradník (Bratislava) 5+DKZ za napadnutie, presilovky a oslabenia: 0:0, 147 divákov.



/stav série 2:1/







HK Detva – HK TAM Levice 2:3 pp (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)



Góly: 34. Jedliček (Myšiak, Čunderlík), 41. Chlepčok (Surový) – 35. Bačo (Lavička), 36. Bartakovics (Svitana), 68. Šabanov. Rozhodcovia: Lesay, Synek – Bezák, Staššák, vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 349 divákov.



/konečný stav série 0:3, Levice postúpili do štvrťfinále/

Bratislava 11. marca (TASR) - Hokejisti Levíc postúpili do štvrťfinále play off Tipos SHL. V utorkovom štvrtom stretnutí kvalifikácie zvíťazili na ľade HK Detva 3:2 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 3:0 na zápasy.Hráči Považskej Bystrice uspeli na ľade HC TEBS Bratislava 3:1. Vďaka tomu znížili stav série na 1:2. Štvrtý duel je na programe v stredu opäť v Bratislave.