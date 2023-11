Basketbalisti Patriotov Levice prehrali doma s Oradeou

Európsky pohár FIBA, muži – J-skupina:



Patriota Levice – CSM CSU Oradea 65:82 (38:40)



zostava a body Levíc: Wheeler 21, Bojanovský a Kaukiainen po 5, Kneževič 3, Abrhám 2 (Adaway 20, Kováč 7, Howard 2) - najviac bodov Oradey: Neal a Pearson po 17, Baciu 14



TH: 18/14 – 4/3, fauly: 17 - 20, trojky: 7 - 11, rozhodovali: Perlič (Chor.), Zanev (Bul.), Radonjič (Bos. a Herc.), štvrtiny: 14:23, 23:17,12:22, 15:20, 1900 divákov.







Levice 8. novembra (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice zakončili sériu domácich stretnutí v J-skupine Európskeho pohára FIBA prehrou 65:82 s rumunskou CSM CSU Oradea. Tento výsledok výrazne znížil ich postupové šance na pokračovanie v súťaži, v tabuľke sa prepadli na tretie miesto s bilanciou dvoch výhier a dvoch prehier. Slovenského zástupcu čaká najbližšie duel v stredu 15. novembra o 19.00 h, keď sa predstaví na palubovke doterajšieho suveréna skupiny, poľskej Legie Varšava.Prvé minúty dôležitého zápasu boli na oboch stranách hlavne o streleckej nepresnosti, ale aj dobrej defenzíve. Pre Levice sa v prvej štvrtine zápas nevyvíjal dobre, oveľa viac sa trápili ako Oradea a v 7. minúte už prehrávali 2:12. Pozitívnym momentom bola Wheelerova úspešná trojka, po ktorej sa domáca ofenzíva výrazne zlepšila. Hostia z Rumunska mali však vysokú efektivitu a herné sebavedomie, do druhej časti išli za stavu 23:14. Ďalší priebeh už bol odlišný, s lepším vývojom pre Patriotov. Krok po kroku sa im darilo sťahovať z manka, aj keď Oradea mala dianie na palubovke dlho vo svojich rukách. Mimoriadne vydarený bol záver prvého polčasu, z čiary trestného hodu sa podarilo upraviť skóre na 38:40 z domáceho pohľadu.Adaway odštartoval druhý polčas pre Levice najlepším možným spôsobom, prvýkrát od začiatku zápasu dostal svoj tím do vedenia – 42:40. Hosťujúci hráči však na to zareagovali 12-bodovou šnúrou a udali tým dianie do ďalších minút. Domácemu tímu chýbalo doskakovanie a Oradea poľahky skórovala z druhých šancí. Celé toto sa odrazilo aj na stave pred záverečnou 10-minútovkou, Levičania prehrávali 50:62. Hneď v úvode štvrtej štvrtiny sa šiestimi bodmi v sérii podarilo domácim vykresať ešte nádej na obrat, ale Oradea ich presnou streľbou veľmi rýchlo schladila. To bol kľúčový okamih zápasu, po ktorom si už hostia bezpečne kontrolovali zápas a navyše komfortne navyšovali vedenie.