Levice prehrali na ľade Žiaru 2:3 sn, Skalica zvíťazila v Humennom
Záhoráci vyhrali v Humennom 3:2 a dokázali tak naplno bodovať v štyroch z uplynulých piatich duelov.
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Hokejisti Levíc prehrali v 27. kole Tipos SHL na ľade Žiaru nad Hronom 2:3 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil v súboji proti lídrovi súťaže Jakub Kylnar. Náskok Levíc na čele tabuľky sa pred druhou Skalicou zmenšil na jediný bod, tretí Žiar nad Hronom stráca dva body.
Záhoráci vyhrali v Humennom 3:2 a dokázali tak naplno bodovať v štyroch z uplynulých piatich duelov. Sériu štyroch výhier ťahajú hráči piateho Martina, ktorí v piatok zdolali Považskú Bystricu 2:1 po predĺžení. Duel rozhodol presný zásah Dominika Fujeríka zo 4. minúty predĺženia.
Tipos SHL - 27. kolo:
HK Gladiators Trnava - HC BIT markets TEBS Bratislava 5:4 (2:2, 3:1, 0:1)
Góly: 4. Holovič (Haščák), 5. Haborák (Holovič, Antonov), 32. Jamrich (Haščák, Scheuer), 34. Haščák (Haščič, Šiškov), 40. Haščič (Haščák, Šiškov) - 4. Bodnár (Jakubík, Zahradník), 11. Knižka (Zahradník), 24. Dej (Jakubík, Bodnár), 46. Volkov (Dej, Včelka). Rozhodcovia: Magušin, Staňo - Nosek, Drblík, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 260 divákov.
TSS GROUP Dubnica - HK Detva 6:4 (0:1, 5:0, 1:3)
Góly: 24. Tybor (Pangelov-Juldašev, Švec), 26. Feranec (Sabadka, Vaňo), 27. Ďuriš (Tybor, Švec), 33. Tybor (Legalin, Švec), 37. Legalin (Švec, Tybor), 46. Jaroška (Legalin, Vaňo) - 17. R. Šechný (Sergjenko, Kalousek), 49. Hajnik (Petran), 54. R. Šechný (Dobiš, Hukel), 59. Kalousek (Hukel). Rozhodcovia: Fridrich, Zelený - Hanko, Bezák, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 338 divákov.
HC 19 Humenné - HK Skalica 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Góly: 17. Šachvorostov (Vrábeľ, Toma), 33. Žitný (Toma, Vrábeľ) - 3. Šátek (Obdržálek, Kubíček), 6. Kuba (Sačkov, Špirko), 30. Sačkov (Frídel, Kuba). Rozhodcovia: Bogdaň, Smrek - Uličný, Ščurka, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0.
HK Žiar nad Hronom - HK TAM Levice 3:2 pp a sn (1:1, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 14. Melicher (Kylnar, Sládok), 52. Dosek (Hraško, Babeliak), rozh. nájazd Kylnar - 6. Bartakovics (Rais, Chlepčok), 25. Kupka (Alapuranen, Králik). Rozhodcovia: Korba, Vido - Ševčík, Tvrdoň, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1148 divákov.
HC Nové Zámky - HC MUŠLA Topoľčany 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Góly: 21. Mráz (Barilla, Vaverčák) - 13. Janča (Bečka, Gergel), 33. Bystričan (Šišovský, Hurtaj), 36. Lušňák (Štefanka), 59. Hurtaj (Šišovský, Pupák). Rozhodcovia: Valo, Hlinka - Lepieš, Mižík, vylúčení: 4:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 583 divákov.
HK ‘95 Považská Bystrica - MHA Martin 1:2 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)
Góly: 45. Belic (Ferenyi, Nahálka) - 14. Siakeľ (Markovič, Burzík), 64. Fujerík (Melcher, Lavička). Rozhodcovia: Kalina, Moller - Moravčík, Kováčik, vylúčení: 10:8 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 463 divákov.
