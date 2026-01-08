< sekcia Šport
VIDEO: Levice prehrali s Würzburgom 56:74
Víťaz tejto série už vie, proti komu si zahrá v druhej fáze (top 16) LM.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 8. januára (TASR) - Basketbalisti Patrioti Levice nevyužili možnosť ukončiť play in sériu Ligy majstrov (LM), v druhom zápase prehrali doma s nemeckým Fitness First Würzburg Baskets 56:74. V sérii hranej na dve víťazstva je tak stav 1:1 na zápasy, rozhodujúci duel je na programe v stredu 14. januára o 18.30 h na palubovke súpera.
Víťaz tejto série už vie, proti komu si zahrá v druhej fáze (top 16) LM. Do K-skupiny sa dostal víťaz uplynulých dvoch ročníkov tejto súťaže, španielska Malaga. Spolu s ním má istú miestenku ďalší španielsky tím Badalona. Tretím do partie je víťaz play in série medzi francúzskym Chalonom a gréckym Promitheasom.
Do hosťujúcej zostavy sa vrátil Carr a hneď od úvodu to mali Levičania z pohľadu ofenzívy náročnejšie oproti predošlému meraniu síl. McGill s Wessonom ale našli správny recept, vo veľkej miere sa postarali o to, že domáci sa ujali tesného vedenia. Oba tímy však predvádzali veľkú bojovnosť a nasadenie, vedeli na seba navzájom herne reagovať. Aj preto sa skončila prvá štvrtina vyrovnaným stavom 18:18. Rovnaký scenár na palubovke pokračoval aj v druhej časti, Würzburg mal však v tejto fáze mierne navrch. Lepšími hernými riešeniami si postupne tvoril náskok, nič na tom nezmenila ani dobrá sekvencia v podaní Solčánskeho a hráčov z levickej lavičky. Ofenzívna produkcia Patriotov sa síce na niekoľko desiatok sekúnd zasekla, ale tesne pred polčasom upravil Dorsey dôležitou trojkou na 33:37.
Druhý polčas priniesol diametrálne odlišný scenár, z pohľadu Levíc však nebol vôbec priaznivý. Würzburg totiž otvoril tretiu štvrtinu úsekom 13:1, na svoju stranu získal dvojciferný rozdiel a hlavne vládol herne na palubovke. Patrioti dali prvý kôš z hry až v ôsmej minúte, v tom čase ale už výraznejšie strácali na súpera. Situácia sa v koncovke síce trochu zlepšila, ale stále z toho bola 13-bodová strata pred záverečnou 10-minútovkou - 47:60. Domáci basketbalisti sa snažili ešte vykresať nádej na dramatickejšiu koncovku, ale hostia mali situáciu pevne pod kontrolou. Keď bolo potrebné, tak bodovo zastavil levický tlak a napokon si vybojovali rozhodujúci duel o účasť medzi 16 najlepšími tímami tohto ročníka LM.
Liga majstrov 2025/2026 - 2. zápas play in /hrá sa na dva víťazné zápasy/:
Patrioti Levice - Fitness First Würzburg Baskets 56:74 (33:37)
zostava a body Levíc: McGill 12, Musič a Wesson po 11, Bojanovský 6, Dorsey 3 (Solčánsky 6, Kivimäki 5, Mawein 2)
Najviac bodov - Würzburg: Carr 20, Pjanic 16, Mintz a Stove po 10
TH: 23/15 - 14/11, fauly: 15 - 21, trojky: 5 - 11, rozhodovali: Zurapovič (Bos. a Herc.), Krejič (Slov.), Jurčevič (Chorv.), štvrtiny: 18:18, 15:19, 14:23, 9:14.
/stav série: 1:1/
hlasy po zápase /TASR, BCL/:
Michal Madzin, tréner Levíc: „Čelili sme naozaj silnému tímu, ktorý prišiel s extrémne veľkou fyzickosťou, obranou a energiou. Veľmi ťažko sme hľadali počas celých 40 minút ofenzívne riešenia. Pokryli možno nejaké naše silné stránky a prvé opcie, čiže ťažko sme hľadali riešenia. Vytvorili sme si v tretej štvrtine pozíciu, mali sme trestné hody a stiahli sme na tri body. Potom prišiel úsek v priebehu asi dvoch minút, keď sme dostali asi tri alebo štyri trojky. Vedenie si natiahli, bol to nepríjemný moment v tom, že získali sebavedomie a vankúš, ktorým sa dostali do miernej pohody. Nám s priebehom minút ubúdala fyzická energia pri zvrátení negatívneho stavu.“
Gabe Dorsey, hráč Levíc: „Myslím si, že herne sme nehrali tak, ako dokážeme. Takéto zápasy proste prídu. Je to však séria na dve víťazstvá, ktorú stále dokážeme vyhrať. Pôjdeme do Würzburgu s tým, že tam chceme uspieť. Stále sa na to pozeráme pozitívne. Súper nastúpi s rovnakým nastavením, rovnaké nastavenie budeme mať ale aj my. Budeme pripravení.“
Boris Bojanovský, hráč Levíc: „Bol to fyzický zápas, ako sme aj čakali. Vedeli sme ako hrajú, ako v prvom zápase. Myslím si, že nám už trochu chýbala energia v podstate po tom jednom dni. Točili viac hráčov, vrátil sa im najlepší strelec. To bol z môjho pohľadu rozdiel.“
Sašo Filipowski, tréner Würzburgu: „Gratulujem môjmu tímu. Plnili sme zápasový plán. Boli sme v ťažkej situácii, pretože sme prišli o domácu výhodu a potrebovali sme tu vyhrať. Bol to zápas o všetko. Z tohto pohľadu bolo dôležité, že sme nastúpili s energiou, plnili sme pokyny. Bránili sme, doskakovali sme a v útoku sme si posúvali loptu. Nemali sme dobrú úspešnosť streľby, obvykle dávame oveľa viac bodov. To však patrí k takýmto duelom.“
Alen Pjanic, hráč Würzburgu: „Som hrdý na chalanov, ako sme bojovali. Vedeli sme, že to nebude jednoduché hrať takéto zápasy za dva dni. Každý prispel k tomuto víťazstvu. V stredu je potrebné získať ešte jednu výhru. Teraz sme dokázali kontrolovať tranzíciu Levíc, to bolo z môjho pohľadu dôležité a plnili sme zápasové pokyny. Rozhodla naša energia, ktorá bola od každého hráča konzistentná počas celých 40 minút a preto sme vyhrali.“
ďalší program play in fázy Ligy majstrov 2025/2026 /hrá sa na dva víťazné zápasy/:
3. zápas, streda 14. januára, 18.30 h: Fitness First Würzburg Baskets - Patrioti Levice
