Levice remizovali v šlágri 7. kola Futsal Extraligy s Košicami 1:1

Niké Futsal Extraliga - 7. kolo:



Futsal Team Levice - Podpor Pohyb Košice 1:1 (0:0)



Góly: 38. Sz. Jakubík - 30. Marton







MIMEL Lučenec - MIBA Banská Bystrica 5:4 (2:1)



Góly: 8. Lemos Diniz, 19., 32. a 40. Leovski, 38. Washington - 20. Rafanides, 21. Ríša, 25. Kaľavský, 28. Kršák







4FSC FTVŠ Prírodovedec UK BA - MŠK Futsal Nové Zámky 4:3 (3:2)



Góly: 1. Jaborek, 6. a 31. Rusnák, 8. Haramia - 15. Garay, 16. Procháczka, 29. Petík







ŠK Makroteam Žilina - Pinerola 1994 Futsal Academy Bratislava 4:4 (3:1)



Góly: 6. a 20. Baláž, 10. Dolník, 40. Papajčík - 2. Nestorik, 29. Keszei, 30. Buzek, 35. Zelenák

Bratislava 12. novembra (TASR) - V šlágri 7. kola Niké Futsal Extraligy remizovali Futsal Team Levice s mužstvom Podpor Pohyb Košice 1:1. Hostí poslal do vedenia Marton, domáci ale Jakubíkom dve minúty pred koncom vyrovnali stav stretnutia.Banská Bystrica v Lučenci odohrala jeden zo svojich najlepších zápasov v aktuálnej sezóne a obhajcu titulu trápila počas celého zápasu. Úvod patril Lučencu, keď po góloch Lemosa Diniza a Leovskeho viedol 2:0, ešte do polčasu však Rafanides znížil. Po troch góloch v sieti domácich sa dostala MIBA do vedenia 4:2, mohutný záver však vyšiel domácim, tri body napokon vystrieľal z penalty MIMELu Leovski, ktorý gólom zavŕšil svoj hetrik v zápase.Michal Varšo po zápase priznal, že jeho tím nehral ideálne:V Bratislave vybojovala 4FSC FTVŠ svoje druhé víťazstvo v sezóne, rozhodol o ňom druhým gólom v zápase Rusnák. Nové Zámky sa budú chcieť vrátiť po dvoch prehrách na víťaznú vlnu z Bardejova už v najbližšom zápase v Banskej Bystrici. Pinerola vycestovala do Žiliny plná očakávania, prvé dejstvo ale ovládol Makroteam, vyhral ho 3:1. Po zmene strán favorit otočil priebeh a dostal sa do vedenia 4:3, v poslednej minúte však Papajčík pri hre brankára zariadil zrejme spravodlivú deľbu bodov. Súboj Prievidze s Bardejovom dohrajú 22. decembra na Hornej Nitre.