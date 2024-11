Levice s dominantnou výhrou, Madzin: Veľký zážitok a odmena

Levice 1. novembra (TASR) – Pre basketbalistov Patriotov Levice malo stretnutie v Európskom pohári FIBA s cyperským tímom Anorthosis Famagusta nálepku nutnosti úspechu, ak chceli ešte pomýšľať na pokračovanie v súťaži. To sa aktuálnemu šampiónovi Tipos SBL po výsledku 100:68 podarilo, pred záverečnými dvoma zápasmi v B-skupine tak sú na čele tabuľky.



Základ úspechu položili Patrioti už v prvej štvrtine, keď sa dostali do dobrého ofenzívneho rytmu a opäť im pred vlastnými fanúšikmi padalo z trojbodovej vzdialenosti. Svoj náskok dokázali bez väčších problémov v ďalšom priebehu navyšovať. "Hrá sa oveľa ľahšie a so sebavedomím, keď strely padnú. Pred týždňom sme sa vytrápili, za celý zápas sme dali šesť trojok. Teraz a proti Zaragoze to bolo dvojciferné číslo už po prvom polčase. Stretnutia sa potom inak vyvíjajú, družstvo dostane krídla a lieta po palubovke. Teší ma to, pretože tímovosťou si lopta našla správnych hráčov v správnych momentoch a oni to premenili,“ prezradil pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.



Famagusta sa síce od prvého vzájomného stretnutia výrazne posilnila, ale na levickej palubovke nemala nárok na úspech, čo ukázali aj ďalšie minúty tohto duelu. Prehra im definitívne zobrala postupové šance. "Prišli veľmi silní hráči s veľkou kvalitou, či Sanadze alebo Townes. Som rád, že sme to dokázali pokryť a takýmto spôsobom kontrolovať zápas. Vstup do tretej štvrtiny je vždy dôležitý, aby sa podarilo udržať dvojciferný náskok a boli sme pokojní. Držali sme súpera na odstup, takže dôležité bolo, že sme navyšovali naše vedenie a potom sa už ľahšie veci kontrolovali,“ uviedol levický kouč.



Domáci basketbalisti sa okrem vysokej úspešnosti streľby mohli oprieť aj o podporu z publika, na tribúnach sa nachádzalo takmer 1800 divákov, čo bola najvyššia návšteva v levickej športovej hale v aktuálnom ročníku. "Boli sme v eufórii. Možno sme zobrali niektoré strely, ktoré minulý týždeň, keď sa nám nedarilo, tak by sme ich nezobrali. Teraz to padlo a sme za to radi. Uvedomujeme si, že nie každý zápas je takýto a všetko sa vydarí. Sme radi, že prišlo veľa ľudí na tento zápas. Verím, že vo zvyšných stretnutiach na palubovkách súperov zabojujeme, aby sme sa v tejto sezóne ešte stretli na ďalších dueloch Európskeho pohára FIBA,“ vyhlásil kapitán Patriotov David Abrhám.



Pri vývoji skóre sa v závere otvorila pre "žlto-zelených" možnosť, aby každý hráč na zápasovej súpiske dostal možnosť získať prvé minúty v EP FIBA. "Chcem povedať, že Alex Krajčovič a Patrik Pažický boli na palubovke aj v momentoch, keď stretnutie nebolo rozhodnuté. Hľadajú si svoje miesto a tiež si ho aj zastávajú. Niekedy je minút viac, niekedy menej. To, že na konci si dokázal každý zahrať, je svojím spôsobom čerešnička na torte. Myslím si, že pre každého z nás je to veľký zážitok a odmena,“ povedal Madzin.



Konečné víťazstvo o 32 bodov je nielen dôležité z pohľadu, že Levice pridali ďalšie dva body do tabuľky, ale pri postupových šanciach rozhoduje aj celkové skóre. "Poviem pravdu, že sme to nechceli úplne prestriedať, aj keď zápas tomu možno dával priestor skôr. Skóre sa môže akýmkoľvek spôsobom vyvíjať a my sa môžeme dostať do rôznych situácií v budúcich dvoch týždňoch. Sme radi za konečný rozdiel,“ zamyslel sa domáci tréner.



Po štvrtých zápasoch skupinovej fázy sa zástupca Tipos SBL nachádza na čele B-skupiny s bilanciou troch výhier a jednej prehry, postupovú situáciu má vo svojich rukách. "Znie to parádne, ale vieme, že máme pred sebou ešte dva dôležité zápasy. Potrebovali sme toto stretnutie vyhrať, aby sme mali nejakú postupovú šancu. Je samozrejme ešte skoro vyťahovať postupové kalkulačky, my musíme aspoň jedno vonkajšie stretnutie vyhrať,“ vyjadril sa pivot Levíc Boris Bojanovský.



Levice majú za sebou sériu domácich vystúpení, záverečné dva duely v B-skupine odohrajú na palubovke španielskej Zaragozy a tureckého Bursasporu. Do ďalšej fázy postupujú priamo len víťazi skupiny, ku ktorým sa pridá šesť najlepších klubov z druhých miest. "Máme čo robiť, nečaká nás nič jednoduché. Ani jeden z tých dvoch súperov nás určite nepodcení, ak chceme pomýšľať na postup, tak musíme aspoň v jednom zápase uspieť,“ dodal Abrhám.