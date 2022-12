Levice s druhou prehrou v J-skupine, Haife podľahli 91:93

Európsky pohár FIBA – J-skupina:

Patrioti Levice - Hapoel B-Cure Laser Haifa 91:93 (46:45)



zostava a body Levice: Lapornik 27, McCallum 19, Van Oostrum 16, Bojanovský 15, Bachan 7 (Abrhám 7, Kotásek a Kovac 0) - najviac bodov – Haifa: Weisz 21, S. Jones 16, Hickey 13



TH: 22/19 – 19/15, fauly: 19 - 24, trojky: 10 - 10, Štvrtiny: 26:24, 20:21, 19:22, 26:26. Rozhodovali: Mavisu (Tur.), Oliot (Fr.), Nicolae (Rum.), 1500 divákov.

Levice 21. decembra (TASR) – Basketbalisti Patriotov Levice neuspeli v druhom zápase J-skupiny Európskeho pohára FIBA, na domácej palubovke prehrali po dramatickej koncovke s izraelským Hapoel B-Cure Laser Haifa 91:93.V tabuľke im naďalej patrí štvrtá priečka, na prvé víťazstvo si musia počkať. Ďalšie stretnutie slovenského zástupcu je na programe v nasledujúcom kalendárnom roku, v stredu 11. januára 2023 privítajú o 19.00 h ukrajinský BC Budiveľnik Kyjev.Od úvodného rozskoku sa začalo na oboch stranách vo vysokom nasadení. Trochu dlhšie sa čakalo na prvé body, ale potom sa to celé rozbehlo. Patrioti tentoraz nastúpili koncentrovane, zvládli začiatok a odmenou bolo pre nich vedenie. O to sa primárne postarala dvojica Lapornik a Van Oostrum. Neskôr sa pridávali aj ostatní, bojovnosťou a hlavne dobrou defenzívou sa podarilo nad Haifou po prvej štvrtine vyhrávať 26:24. Izraelský tím otvoril druhú časť 5 bodmi v sérii, ale Levice nedovolili zmenu diania na palubovke. V atraktívnej a vyrovnanej bitke mali o niečo navrch, dôležitými aspektmi ich hry bolo zodpovedné doskakovanie a využívanie protiútokov. Keď sa k tomu pridalo aj trochu šťastia, tak výsledkom bolo polčasové vedenie 46:45.Haife sa podľa očakávania nepozdával priebeh duelu a do druhého polčasu nastúpila s oveľa väčšou energiou a hlavne agresivitou, ktorou nútila domácich basketbalistov k chybám. Razom sa Levice dostali do manka a vidina úspechu sa začala vzďaľovať. V správnej chvíli sa ale herne vzchopili, nezabalili to a vďaka Lapornikovi sa podarilo stiahnuť po tretej štvrtine na rozdiel útoku – 65:67. Vyrovnaná bitka pokračovala, Haifa mala vždy odpoveď na nápor Patriotov, ale rozdiel bol dlho len 2-bodový, respektíve v podobe jedného útoku. Dôležitý okamih prišiel necelých 5 minút pred koncom, Bojanovského smeč priniesol Leviciam po dlhom čase vedenie v zápase – 79:78. Veľké momenty si zobral na svoje plecia McCallum a premiérové víťazstvo v druhej fáze bolo pre domácich blízko. Hostia ale ukázali obrovský vzdor, v poslednej minúte bol stav vyrovnaný – 91:91. Koncovka bola plná emócií, no nie so šťastným koncom pre domácich.1. Karhu 2 2 0 177:136 42. Haifa 2 2 0 174:162 43. Kyjev 2 0 2 136:153 24. LEVICE 2 0 2 162:198 2