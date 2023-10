Levice s Katajou o dôležité body, Madzin: Každý tím je silný

Levice 30. októbra (TASR) – Patrioti Levice majú pred sebou dôležité vystúpenie v J-skupine Európskeho pohára FIBA. Proti fínskej Kataji Basket (v utorok 31. októbra o 19.00 h) hrajú oba tímy o to, aby si zachovali reálne šance na pokračovanie v tejto súťaži.



Situácia v tabuľke je po dvoch odohraných kolách celkom jasná. Na čele je favorizovaná Legia Varšava a ostatné tímy sa budú s veľkou pravdepodobnosťou biť o to, aby mali šancu na postup z druhého miesta. Levičania sú aktuálne na tejto pozícii, Kataja ešte v J-skupine pocit víťazstva nezažila. "Bez toho, aby som sa pozrel na tabuľku, si uvedomujeme, že ide o súpera, na ktorého sa chceme a pripravíme v domácom prostredí tak, aby sme urobili maximálny ´džob´. Verím, že sa nám podarí pokryť silné stránky a vyzerali ako tím, ktorý si ide za svojim cieľom," vyjadril sa pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin.



Výhodou pre jeho tím bol fakt, že vo víkendovom ligovom stretnutí s Nitrou (107:53) mohol výrazne pošetriť kľúčových hráčov na dôležitý súboj v Európskom pohári FIBA. "Dôležité bolo, aby si všetci zahrali a nik sa nezranil, takže v tomto smere zápas splnil účel. Je pred nami dôležitý zápas. Uvedomujeme si dôležitosť stretnutia, ktoré hráme doma. Ak chceme pomýšľať na postup zo skupiny, tak ho musíme zvládnuť. Verím, že na to budeme pripravení,“ vravel levický krídelník David Abrhám.



Bronzový tím z uplynulého ročníka fínskej ligy nezažíva aktuálne najlepšie výsledkové obdobie, keď prehral päť súťažných stretnutí za sebou. Vo víkendovej generálke neuspel proti Vilpasu (75:80). "Každý tím na tejto úrovni je skutočne silný. Majú možno trochu iný štýl, akým sa prezentovala Oradea a Legia Varšava. Myslím si, že je to taký zdravý mix. Samozrejme, legionári majú kvalitu, ale veľmi šikovní sú aj domáci hráči. Hrajú viac fínsky basketbal z pohľadu streleckej aktivity a úspešnosti, nonstop je na palubovke päť strelcov, ktorí sú výborní z diaľky. Kataja hrá oveľa rýchlejšie, ako tímy, s ktorými sa bežne stretávame. Je na nás, aby sme za krátky čas urobili maximum a čo najlepšie sa pripravili," uviedol Madzin na adresu súpera.



Patrioti vedia, čo je potrebné urobiť pre domáci úspech, ktorý by mohol pomôcť v udržaní nádejí na pokračovanie v Európskom pohári FIBA. "Musíme si rozanalyzovať, kde sme minulý týždeň proti Legii robili chyby. Žiaľ, od oboch doterajších súperov v skupine sme dostali 17, respektíve 16 trojok. Možno to je taký výkričník, na ktorý si musíme dávať pozor, aby sa to neopakovalo a potom môžeme byť úspešní. Kataja hrala doteraz v nižšej zostave, ale pred pár dňami doniesli nového hráča, takže to môže úplne inak vyzerať. Hrajú veľmi behavý basketbal, veľa strieľajú, takže bude na čom pracovať," povedal na záver Abrhám. Zápas Levíc s Katajou odvysiela v priamom prenose športová televízia RTVS: Šport.