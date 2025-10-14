< sekcia Šport
Levice s prvou výhrou v súťaži, Rigu zdolali 92:73
Zverenci trénera Michala Madzina sa v neúplnej tabuľke dostali na priebežné prvé miesto s bilanciou jedného víťazstva a jednej prehry, práve pred svojho utorkového súpera.
Riga 14. októbra (TASR) - Basketbalisti Patrioti Levice zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v skupinovej fáze Ligy majstrov. Pri svojej premiérovej účasti v súťaži triumfovali v druhom zápase F-skupiny na palubovke lotyšského majstra VEF Riga 92:73.
Zverenci trénera Michala Madzina sa v neúplnej tabuľke dostali na priebežné prvé miesto s bilanciou jedného víťazstva a jednej prehry, práve pred svojho utorkového súpera. Úradujúci majster Slovenska sa najbližšie predstaví „doma“ v Bratislave, vo svojom dočasnom stánku pre túto súťaž vyzve v utorok 28. októbra o 18.00 h grécky AEK Atény.
Ligy majstrov - F-skupina:
VEF Riga - Patrioti Levice 73:92 (41:40)
najviac bodov - Riga: Porter 20, Novickij, Toro (11 doskokov) a Vanags po 11
Levice: McGill 22 (10 asistencií), Wesson 19, Carius a Musič po 16, Dorsey 12 (Bojanovský 4, Kivimäki 3, Pažický a Solčánsky 0)
TH: 15/12 - 19/16, fauly: 19 - 15, trojky: 9 - 12, rozhodovali: Chuecová (Šp.), Zapolski (Poľ.), Sanchez (Šp.), štvrtiny: 25:25, 16:15, 14:27, 18:25.
Lepší nástup do stretnutia mala Riga, ale Levice okamžite dokázali reagovať. Celkovo bola prvá štvrtina v znamení veľkej početnosti úspešnej streľby za tri body na oboch stranách. S vysokým tempom a ofenzívne ladenou hrou si slovenský tím dokázal poradiť, mohol sa oprieť najmä o produktivitu McGilla. Na domácej strane ťahal družstvo hlavne Porter, zo striedania tesných náskokov bol napokon po prvej 10-minútovke vyrovnaný stav - 25:25. V druhej časti bol slovenský šampión lepším družstvom na palubovke, ale brzdil ho vyšší počet faulov. Riga si síce pomohla úsekom 10:2, no stále pokračovala vyrovnaná partia. Prvý polčas priniesol z pohľadu hostí napokon stav 40:41.
Nástup do druhého polčasu bol v podaní Levíc excelentný, Riga mala problém so skórovaním z hry, intenzitou súpera a presadzovaním sa do jeho obrany. Patrioti naproti tomu hrali s ľahkosťou a úsekom 17:1 za približne päť minút sa dostali do prvého dvojciferného náskoku v zápase. Domáci hráči sa dokázali skonsolidovať a ešte v priebehu tretej štvrtiny vrátiť do boja o prvý úspech v rámci D-skupiny. Patrioti však mali všetko pod kontrolou, do poslednej časti išli za stavu 67:55. Aj začiatok štvrtej štvrtiny patril Leviciam, konkrétne úsekom 10:2 sa ich vedenie dostalo cez 20-bodovú hranicu. Veľkou devízou slovenského tímu bola najmä produkcia základnej zostavy, všetci nastrieľali dvojciferný počet bodov. Nadobudnuté sebavedomie napokon neprinieslo v koncovke žiadnu drámu a Levičania si bez väčších problémov mohli užiť historické okamihy. Po premiérovom postupe cez kvalifikáciu prišiel na druhý pokus prvý úspech v skupinovej fáze Ligy majstrov.
tabuľka D-skupiny:
1. LEVICE 2 1 1 146:157 3
2. Szolnok 1 1 0 84:54 2
3. Atény 1 1 0 69:53 2
4. Riga 2 0 2 126:161 3
ďalší program v F-skupine Ligy majstrov:
utorok 28. októbra, 18.00 h: PATRIOTI LEVICE - AEK BC Atény (hrá sa v Bratislave)
streda 29. októbra, 18.00 h: NHSZ-Szolnok Olajbányász - VEF Riga (hrá sa v Miškovci)
