Levice s prvým domácim víťazstvom, Szolnok zdolali 73:71
Zverenci trénera Michala Madzina tak vybojovali historicky prvé domáce víťazstvo slovenského tímu v skupinovej fáze LM a urobili významný krok za postupom minimálne do tzv. play-in tejto súťaže.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 11. novembra (TASR) - Basketbalisti tímu Patrioti Levice zaznamenali prvé domáce víťazstvo v Lige majstrov. Vo štvrtom zápase v F-skupine zdolali v bratislavskej Gopass aréne pred takmer 2700 divákmi maďarský NHSZ-Szolnok Olajbányász 73:71.
Zverenci trénera Michala Madzina tak vybojovali historicky prvé domáce víťazstvo slovenského tímu v skupinovej fáze LM a urobili významný krok za postupom minimálne do tzv. play-in tejto súťaže. V tabuľke sú na tretej pozícii s bilanciou dvoch víťazstiev a dvoch prehier, podobne ako Szolnok. Najbližšie sa úradujúci slovenský majster predstaví v LM v stredu 10. decembra o 18.30 h na palubovke gréckeho AEK BC Atény.
Oba tímy nasadili od prvej minúty vysoké tempo a evidentne mali záujem o ofenzívne ladenú partiu. Levice si vypracovali mierny náskok, ale po jednej sekvencii začal udávať dianie na palubovke Szolnok. Tri fauly Bojanovského spolu s úsekom 1:13 boli pre družstvo trénera Michala Madzina problémom. Maďarský tím začal dominovať podobne, ako tomu bolo v prvom meraní síl a úvodnú štvrtinu napokon vyhral 30:17. Patrioti zmenili po taktickej stránke veci a druhá štvrtina bola hlavne o nich. Desaťbodovou šnúrou sa vrátili do zápasu a najmä boja o víťazstvo. Szolnok pod tlakom robil chyby a stratil sebavedomie, ale domáci nevyužili možnosti na vyrovnanie. Po prvom polčase prehrávali Levičania 39:44.
Po prestávke síce Szolnok zaznamenal prvých päť bodov, ale potom prišla z levickej strany správna reakcia a už sa hrala oveľa vyrovnanejšia partia. Podpora publika a produktivita McGilla priniesla po pár momentoch dotiahnutie sa na rozdiel jedného útoku z pohľadu domácich. Hostia však v kľúčových momentoch preukazovali skúsenosť a preto išli do poslednej 10-minútovky za stavu 61:54. Do štvrtej štvrtiny vstúpili Patrioti šiestimi bodmi v rade, neskôr ich McGill dokonca poslal po dlhom čase do vedenia. Pri vyrovnanosti zápasu rozhodoval každý bod, o víťazovi sa rozhodlo až v samotnej koncovke. Pred poslednou minútou k tomu boli bližšie Levice, keď viedli 72:71. Domácich v rozhodujúcich okamihoch postrážila defenzíva, aj napriek zahodeným trestným hodom zvládli dramatickú koncovku a mohli oslavovať ďalšie historické víťazstvo v LM.
Liga majstrov - F-skupina:
Patrioti Levice - NHSZ-Szolnok Olajbányász 73:71 (39:44)
Levice: McGill 29, Dorsey 17, Carius 12, Wesson 8, Bojanovský 0 (Mawein 5, Pažický 2, Chaban a Krajčovič 0)
najviac bodov NHSZ-Szolnok: Barnes 25, Pallai 10, Skeens (11 doskokov) a Somogyi (10 asistencií) po 8
TH: 26/15 - 19/16, fauly: 23 - 22, trojky: 10 - 9, rozhodovali: Chuecová (Šp.), Männiste (Est.), Oliot (Fr.), štvrtiny: 17:30, 22:14, 15:17, 19:10, 2679 divákov.
tabuľka F-skupiny:
1. Atény 3 3 0 231:199 6
2. Szolnok 4 2 2 309:294 6
3. LEVICE 4 2 2 288:299 6
4. Riga 3 0 3 202:238 3
ďalší program v F-skupine Ligy majstrov:
streda 12. novembra, 18.30 h: AEK BC Atény - VEF Riga
streda 10. decembra, 18.00 h: VEF Riga - NHSZ-Szolnok Olajbányász
streda 10. decembra, 18.30 h: AEK BC Atény - PATRIOTI Levice
ďalší program v F-skupine Ligy majstrov:
