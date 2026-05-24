Levice sa priblížili obhajobe, Slovan zdolali v 4. finále 69:65
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Basketbalistov Patrioti Levice delí už len jedno víťazstvo od obhajoby majstrovského titulu v Tipos Slovenskej basketbalovej lige (SBL) v sezóne 2025/2026. Vo štvrtom finálovom stretnutí triumfovali na palubovke Slovana Bratislava 69:65 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú už 3:1 na zápasy. Prvýkrát v tohtoročnom finále tak uspeli hostia. Najbližší duel je na programe v piatok 29. mája o 19.00 h v levickej Haleon aréne.
Na prvé body sa síce čakalo niekoľko desiatok sekúnd, ale potom rozohrali oba tímy výrazne ofenzívne ladenú partiu. Levice sa už tradične mohli spoľahnúť na McGilla s Wessonom, Slovan to mal o čosi viac kolektívnejšie rozložené. Bola to však celkom vyrovnaná partia, Szabó tesne pred klaksónom napokon vybojoval pre „belasých“ priaznivý stav po prvej štvrtine 21:19. Domáci mali impozantný nástup do druhej časti, v priebehu necelých troch minút zaznamenali 11-bodovú šnúru a razom odskočili hosťom na dvojciferný rozdiel. Vtedy sa však ukázala sila stále majstrovských Patriotov, ktorý sa v priebehu niekoľkých momentov dokázali vrátiť do boja o víťazstvo v tomto zápase. Dokonca 75 sekúnd pred polčasovou prestávkou stiahli na rozdiel útoku - 32:35. Slovan mal však opäť raz posledné slovo, trojka Abrháma znamenala stav 38:32.
Na začiatku druhého polčasu spustili oba tímy trojkovú kanonádu, pre Slovan to tak znamenalo udržiavanie mierneho odstupu od Levíc. Hosťom nepomáhal ani čoraz produktívnejší McGill, pretože defenzívne dovoľovali finálovému rivalovi až priveľa. Pred záverečnou časťou bola situácia z pohľadu víťazných šancí naďalej otvorená, domáci viedli 53:49. Patrioti mali v štvrtej štvrtine možnosti otočiť vývoj stretnutia na svoju stranu, avšak Slovan dokázal trestať ich neefektívnosť. K zmene prišlo necelé štyri minúty pred koncom, keď McGill poslal duel po dlhom čase do vyrovnaného stavu - 60:60. Hneď vzápätí vybojoval Bojanovský aj tesné vedenie. V závere to bola obrovská dráma, v ktorej rozhodovali detaily. Lepšiu mušku a pevnejšie nervy mali v rozhodujúcich chvíľach napokon Levice, ktoré si vybojovali triumf a urobili tak výrazný krok na ceste za obhajobou majstrovskej trofeje.
ďalší program finále Tipos SBL 2025/2026 /na 4 víťazstvá/:
piaty zápas, piatok 29. mája o 19.00 h: Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava
prípadný šiesty zápas, nedeľa 31. mája o 18.00 h: BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice
prípadný siedmy zápas, streda 3. júna o 19.00 h: Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava
Tipos SBL 2025/2026 - 4. zápas finále play off /na 4 víťazstvá/:
BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice 65:69 (38:32)
zostavy a body
Slovan: Stevenson 10, Pot a Thornton po 5, Medford 4, Pavelka 2 (James 18, Howard 11, Szabó 7, Abrhám 3)
Levice: McGill 19, Wesson 17, Bojanovský (10 doskokov) a Stuckman po 11, Ogundiran 9 (Bursač 2, Dorsey a Pažický 0)
TH: 12/9 - 25/16, fauly: 22 - 18, trojky: 12 - 9, rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Uhrin, štvrtiny: 21:19, 17:13, 15:17, 12:20, 2674 divákov.
/stav série: 1:3/
