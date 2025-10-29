Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Levice si víťazstvom v Trnave 6:3 v 14. kole upevnili 1. miesto

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na víťaznej vlne sú aj hráči Skalice, ktorí zvíťazili v Nových Zámkoch 2:1 a dosiahli tretí triumf po sebe. V neúplnej tabuľke figurujú na priebežnom 4. mieste.

Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Hokejisti HK TAM Levice zvíťazili na ľade HK Gladiators Trnava 6:3 v stredajšom zápase 14. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy. Bolo to pre nich piate víťazstvo po sebe, po ktorom si upevnili priebežné 1. miesto na čele tabuľky. Pre Trnavu to bola štvrtá prehra po sebe a je na poslednej 12. priečke.

Na víťaznej vlne sú aj hráči Skalice, ktorí zvíťazili v Nových Zámkoch 2:1 a dosiahli tretí triumf po sebe. V neúplnej tabuľke figurujú na priebežnom 4. mieste.



Tipos Slovenská hokejová liga, 14. kolo

HK Gladiators Trnava - HK TAM Levice 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Góly: 16. Svitek (Kadyrov), 21. Múčka (Kadyrov, Antonov), 57. Haborák (Antonov, Múčka) – 19. Alapuranen (Kupka, Vaňo), 24. Slovák (Svitana, Bartakovics), 33. Králik (Svitana, Bartakovics), 40. Chlepčok (Štrbáň, Bartakovics), 50. Králik (Svitana, Pač), 59. Králik (Bartakovics). Rozhodcovia: Moller, Valach – Ščurka, Tvrdoň, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:4, oslabenia: 0:0, 156 divákov.

Trnava: Hollý – Fugersy, Haborák, Jerofejevs, Kadyrov, Scheuer, Bottán, Fajnor – Múčka, Jobek, Antonov – Svitek, Klapica, Hanula – Achberger, Bíreš, Michajlov – Staňo, Bořuta, Kremnický

Levice: Maťovčík – Pánik, Rais, Valent, Pač, Mesároš, Štrbáň, Bajza, Hlinka – Chlepčok, Slovák, Alapuranen – Králik, Svitana, Bartakovics – Vaňo, Král, Sobotka – Gellen, Kupka, Ozimák



HK Žiar nad Hronom - HK Detva 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Góly: 6. Brumerčík (Stupka, Dosek), 29. Babeliak (Magdolen), 32. Babeliak (Stupka), 54. Mikula (Ďaloga), 60. Babeliak (Magdolen) – 32. T. Nauš (R.Šechný, Jasečko), 58. Zöld (Kalousek), Rozhodcovia: Smrek, Lauff – Moravčík, Fekete, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 802 divákov.

Žiar nad Hronom: Trenčan - Hraško, Dosek, Kuboš, Zubák, Čulík, Fecko, Baláži, Melicher – Jakúbek, Uski, Mikula – Stupka, Babeliak, Magdolen – Ďaloga, Brumerčík, N. Gašpar – Suľovský, Lopušan, Rajčan

Detva: Gajan - Myšiak, Jasečko, Štec, Petran, Kaštánek, Zorvan, Lörincz – Safaralejev, Jamrich, M. Surový – T. Nauš, R. Šechný, Kalousek – Jedliček, Zöld, Ridzoň – Hukel, Križan, Dobiš - J. Šechný



HC Nové Zámky - HK Skalica 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Góly: 14. Olson (Molnár, Kodhaj) – 17. R. Nemec (Obdržálek, Jurík), 37. Sačkov (Špirko, Škápik), Rozhodcovia: Hlinka, Magušin – Rehák, Haringa, vylúčení: 3:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 276 divákov.

Nové Zámky: Beržinec - Kohút, Olson, Čajkovič, Korím, Vaverčák, M. Brejčák, Jombík – Molnár, Paul, White – Csányi, Šutý, Štrauch – Kodhaj, Czuczor, Šuty – Barilla, Sulík, Hazala

Skalica: Lietava - Filip, Kubíček, O. Janík, Polák, Škápik, Frídel, Hudec – Jurík, R. Nemec, Obdržálek – Kuba, Špirko, Jurák – Sačkov, Búlik, Podolinský – Šátek, Fungáč, Duban - Dudáš



HC MUŠLA Topoľčany - HK ‘95 Považská Bystrica 2:3 pp (1:1 (0:0, 1:1 - 0:1)

Góly: 20. Bystričan (Hečko, Janča), 57. Ejem (Matej) – 12. L. Urbánek (Nahálka, S. Rehák), 45. Zemko (Rufati, Nikmon), 64. Omelka (Galimov, Rojko). Rozhodcovia: Čahoj, Bachúrik – Šramaty, Bezák,, vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše Piačka (Topoľčany) a Ferenyi (P. Bystrica) obaja 5 min. + DKZ za hrubosť, presilovky a oslabenia: 0:0, 388 divákov.

Topoľčany: Borák - Pupák, Ejem, Bystričan, Sedlák, Sabo, Štefanka, Benko, Ondria – Lušňák, Bečka, Ožvald – Šišovský, Stránský, Matej – Gergel, Hurtaj, Piačka – Hečko, Janča, Bajzík

Považská Bystrica: Kaľavský - Nahálka, Omelka, A. Zlocha, L. Ďurkech, Nikmon, J. Ďurkech, M. Gachulinec, Putala – L. Urbánek, J. Zlocha, S. Rehák – Tománek, Ferenyi, Galimov – Belic, Rufati, Zemko – Rojko, Kubala, P. Ligas



HC BIT markets TEBS Bratislava - MHA Martin 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Góly: 28. Gron (L. Jendek, Innanmaa) – 30. Paulíny (Fujerík, Melcher), 31. Fujerík (B. Ligas, Paulíny), 58. Vybiral (Melcher, Uram), 60. Fafrák (Gracák, Vybiral), Rozhodcovia: Staňo, Vido – Hanko, Kováčik, vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 99 divákov.

Bratislava: Vojvoda - Innanmaa, Černák, Knižka, Volkov, Hauser, Škultéty, Kršák, Luža – Preisinger, Jakubík, Hamráček – Včelka, Bodnár, Samadov – Lupták, S. Gron st., L. Jendek – Géci, Buc, Zahradník

Martin: Bernát - Pacalaj, Burzík, Gracák, Jakubík, B. Ligas, Bakala – Paulíny, Fujerík, Barto – Vybiral, Uram, Melcher – Pekarčík, Babka, Fafrák – Siakeľ, Fúčela, Rešetár


.

