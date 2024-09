Levice skončili v semifinále kvalifikácie po prehre s Kalevom

kvalifikácia Ligy majstrov – semifinále:



BC Kalev/Cramo – Patrioti Levice 84:76 (44:31)



Najviac bodov – Kalev: Kaukiainen 24, Kurbas 20, Suurorg 11



Levice: Jelks 18, Terins 16, Nichols 15, Jelks 12, Bojanovský 9, Abrhám 3 (Pažický 9, Kivimäki 5, Krajčovič 1, Mäntynen 0) TH: 24/17 – 12/9, fauly: 18 - 21, trojky: 11 - 11, rozhodovali: Krejič (Slov.), Aunkrogers (Lot.), Velikov (Bul.), štvrtiny: 23:14, 21:17, 17:18, 23:27, 100 divákov.



/Kalev postúpili do finále kvalifikácie LM/

Antalya 20. septembra (TASR) – Kvalifikačná cesta basketbalistov Patrioti Levice sa v Lige majstrov skončila v semifinále. V tzv. majstrovskej vetve prehrali s estónskym Kalev/Cramo 76:84 a nezahrajú si tak skupinovú fázu.Na jeseň čaká majstra Slovenska opäť účinkovanie v Európskom pohári FIBA, v B-skupine budú ich súpermi španielska Casademont Zaragoza, turecký Bursaspor Info Yatirim a víťaz kvalifikačného dvojzápasu medzi cyperskou Anorthosis Famagusta a maltskou Visit Malta Starlites Naxxar.Prvé minúty boli v znamení početných streleckých nepresností. O čosi lepší úvod mali Levičania, Terins im zabezpečil mierne vedenie. Ako sa aj očakávalo, bol to odlišný basketbal, Kalev hral oveľa rýchlejšie a tvrdšie, s čím mal Patrioti s pribúdajúcimi minútami starosti. Súper chytil dianie na palubovke do svojich rúk a šnúrou 20:2 na prelome prvej a druhej štvrtiny razom výraznejšie odskočil. Zverenci trénera Michala Madzina museli hľadať recept na agresívnu obranu súpera a jeho tlak, s čím sa čiastočne vyrovnali, keď úsekom 11:1 stiahli na rozdiel siedmich bodov – 25:32. Kalev následne zareagoval oddychovým časom a veci vrátil do normálu. Navyše, v druhej štvrtine za sebou skóroval s klaksónom, upravoval tým na polčasových 31:44 z pohľadu slovenského tímu.Estónsky tím nepoľavil po prestávke v nastavenom trende, hralo sa na hranici dovolených pravidiel a došlo aj k iskrivým momentom. Levice sa s tým vyrovnali, krok po kroku sa vracali do zápasu, až stiahli na rozdiel útoku – 48:51. Momentum bolo na ich strane, ale hneď ich schladil bývalý hráč, Kauikainen zabezpečil pre Kalev stav 61:49 pred záverečnou 10-minútovkou. V nej ešte Patrioti živili ako-takú nádej na obrat, ale ich semifinálový súper si skúsene strážil pokračovanie na kvalifikačnom turnaji. Rozhodujúce strely opätovne premenili ex-hráči Levíc, Kurbas a Kaukiainen.