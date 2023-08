Levice spoznali možných súperov v skupinovej fáze Európskeho pohára

Žreb Patriotov Levice v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA:



E-skupina: Patrioti Levice (v prípade prehry vo finále kvalifikácie LM), Bakken Bears (Dan.)/KB Peč (Kos.)/Kalev-Cramo (Est.)/ Norrköping Dolphins (Švéd.), SIG Štrasburg (Fr.), víťaz kvalifikačného turnaja EP FIBA (FC Porto/Portug., Nevezis-Optibet/Lit., Manisa BSB/Tur.)



C-skupina: Karhu Kauhajoki (Fín.), Patrioti Levice (v prípade prehry v semifinále kvalifikácie LM), BC Jonava CBet (Lit.), víťaz kvalifikačného turnaja EP FIBA (Keravnos BC/Cyp., Feniks 2010/S. Mac., Rostock Seawolves/Nem.)



J-skupina: CSM SCU Oradea (Rum.), Legia Varšava (Poľ.), Patrioti Levice (v prípade prehry vo štvrťfinále kvalifikácie LM), víťaz kvalifikačného turnaja EP FIBA (Kataja Basket/Fín., Boras Basket/Švéd., BC Černomorec Burgas/Bul.)

Mníchov 8. augusta (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice sa dozvedeli mená súperov, na ktorých narazia v prípade účasti v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Do úvahy pripadajú tri skupiny, podľa výsledku na kvalifikačnom turnaji o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov.Úradujúci šampión Niké SBL sa po úspešnej premiére v pohárovej Európe opäť prihlásil do oboch súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Podobne ako pred rokom, tak aj v tomto prípade je cesta pre Levičanov rovnaká. Ak sa im nepodarí dostať cez tri kvalifikačné kolá Ligy majstrov, majú garantovanú účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA.V sezóne 2022/2023 si Patrioti zahrali v Lige majstrov finále kvalifikácie, v ktorom prehrali s neskorším účastníkom Final Four španielskou Malagou. V Európskom pohári FIBA sa dostali do druhej fázy súťaže a neboli ani ďaleko od účasti vo štvrťfinále.Podľa výsledku v kvalifikácii LM bolo rozdelenie do jednotlivých košov pred žrebom nasledovné: v prípade prehry vo štvrťfinále s cyperskou Larnakou sa nachádzali v koši č. 3. Ak by sa dostali do semifinále, boli by v koši č. 2 a ak by si zahrali finále tzv. majstrovskej kvalifikačnej vetvy LM, tak by ich žrebovali z koša č. 1.Ak by sa slovenský zástupca dostal v kvalifikácii Ligy majstrov až do finále, tak by bol súčasťou E-skupiny, v ktorej by narazil na ďalší neúspešný tím z LM. Túto dvojicu by dopĺňal francúzsky Štrasburg a víťaz kvalifikačného turnaja EP FIBA, na ktorom sa zúčastnia portugalské Porto, Nevezis a Manisa."Céčko" prináša pre Patriotov starých známych, do úvahy pripadá minuloročný súper z LM a EP FIBA fínske Karhu a potenciálne aj cyperský Keravnos. Istotu miesta v tejto skupine má litovská Jonava a práve Karhu.V prípade konca už vo štvrťfinále kvalifikácie LM by sa Levičania predstavili v J-skupine proti rumunskej Oradei a poľskej Varšave. Toto trio by doplnil opäť víťaz kvalifikačného turnaja, čiže jeden z tria Kataja, Boras alebo Burgas.Skupinová fáza sa hrá systémom doma-vonku, zo štvorčlenných skupín idú ďalej víťazi a šesť najlepších tímov z druhých miest. Prvé zápasy sú na programe 18. októbra 2023.," uviedol po žrebe generálny manažér Patriotov Ladislav Garaj.