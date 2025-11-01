Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Levice sú úspešné v repríze finále, Blahov víťazný debut s Nitrou

Na snímke uprostred sprava Tomáš Pavelka (Slovan) a William Glen Carius (Levice) počas zápasu 7. kola TIPOS SBL v basketbale mužov medzi BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice 1. novembra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Premiéra Martina Blaha v pozícii hlavného trénera dopadla úspešne, Nitra Blue Wings zdolala doma Spišských Rytierov 91:76.

Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Basketbalisti Patrioti Levice zostávajú aj po siedmom kole Tipos Slovenskej basketbalovej ligy jediným tímom, ktorý ešte v aktuálnom ročníku neprehral. V repríze finále z predchádzajúcej sezóny uspeli na palubovke Slovana Bratislava výsledkom 86:73.

Premiéra Martina Blaha v pozícii hlavného trénera dopadla úspešne, Nitra Blue Wings zdolala doma Spišských Rytierov 91:76.



Tipos SBL - 7. kolo:

Nitra Blue Wings - Spišskí Rytieri 91:76 (42:37)

najviac bodov: Underwood 20 (13 doskokov), Ragland 18, Jones 13 - Jefferson 21, Kenney 12, Kincel 11



BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice 73:86 (37:34)

najviac bodov: Medford 15, Radovanovič 12, Kovačevič, Stevenson a Szabó po 11 - McGill 32, Carius a Wesson po 15
