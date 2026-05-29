Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. máj 2026Meniny má Vilma
< sekcia Šport

Levice sú víťazom Tipos SBL, titul získali 5. rok po sebe

.
Na snímke piatu sezónu po sebe sa víťazom Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) stali basketbalisti Patriotov Levice, keď v piatom zápase finále play off Tipos SBL basketbalovej extraligy mužov medzi Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava triumfovali doma nad Slovanom Bratislava 126:76 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vyhrali 4:1 na zápasy, 29. mája 2026 v Leviciach. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Za najužitočnejšieho hráča (MVP) ocenili rozohrávača Levíc Rickeyho McGilla, cenu pre Trénera roka obhájil Michal Madzin od Patriotov.

Autor TASR
,aktualizované 
Levice 29. mája (TASR) - Piatu sezónu po sebe sa víťazom Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) stali basketbalisti Patriotov Levice. V piatom finálovom stretnutí triumfovali doma nad Slovanom Bratislava 126:76 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vyhrali 4:1 na zápasy. Zverenci trénera Michala Madzina tak navýšili medailovú zbierku, od roku 2018 vždy zakončili ročník s medailou na krku a opäť tak zdvíhali nad hlavu Trofej Stanislava Kropiláka pre majstra Slovenska.

Levický tím sa opäť o krok priblížil ku kraľovaniu Pezinka z konca 90. a začiatku 00. rokov (1997 - 2002). Pre klub je to historicky siedmy majstrovský titul (2011, 2018, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026). Triumfom v Tipos SBL si Patrioti zároveň vybojovali právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v nasledujúcom ročníku. V predošlých rokoch sa zúčastňovali kvalifikácie Ligy majstrov, respektíve skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA.

Za najužitočnejšieho hráča (MVP) ocenili rozohrávača Levíc Rickeyho McGilla, cenu pre Trénera roka obhájil Michal Madzin od Patriotov.



Tipos SBL 2025/2026 - 5. zápas finále play off /na 4 víťazstvá/:

Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava 126:76 (53:31)

zostava a body

Levice: McGill 42, Wesson 20, Stuckman 11, Bojanovský 6, Ogundiran 0 (Pažický 14, Bursač 13, Dorsey 12, Solčánsky 4, Gergely a Chaban po 2, Krajčovič 0)

Slovan: Abrhám 11, Pavelka a Stevenson po 9, Howard 2, Pot 0 (Watson 21, Medford 13, Thornton 7, Szabó 4, Majerčák a Židzik 0)

TH: 24/16 - 11/8, fauly: 16 - 29, trojky: 20 - 10, rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Turčin, štvrtiny: 28:7, 25:24, 39:29, 34:16, 2264 divákov.

/konečný stav série: 4:1, Patrioti Levice sa stali víťazom Tipos SBL v sezóne 2025/2026/


Na snímke zľava Patrik Pažický (Levice) a Jordan Rashaun Watson (Bratislava) v piatom zápase finále play off Tipos SBL basketbalovej extraligy mužov medziPatrioti Levice - BC Slovan Bratislava 29. mája 2026 v Leviciach.
Foto: TASR - Henrich Mišovič


Levice nastúpili s jasným cieľom, ukončiť pri prvej možnosti finálovú sériu a odštartovať pred domácim publikom majstrovské oslavy. Do zápasu vstúpili šnúrou 12:0 v priebehu 160 sekúnd a veľmi rýchlo nastolili hernú dominanciu na palubovke. Slovan sa strelecky presadil až v štvrtej minúte, ale celkovo nedokázal na oboch stranách palubovky vôbec reagovať na súpera. Na domácej strane sa tradične rozohral Wesson a McGill, po prvej štvrtine viedli Patrioti jednoznačne 28:7. Rovnaké dianie pokračovalo aj v druhej časti, potom však na dlhé minúty prerušila hru strkanica, ktorá vyústila do štyroch predčasných hráčskych koncov. Do šatní sa na domácej strane pobral Ogundiran, za hostí to bol Pot, Majerčák a Howard. Po tejto sekvencii bola hra rozhádzaná, viac to vyhovovalo hosťom. Manko udržiavali na totožnej úrovni, a tak po prvom polčase vyhrával domáci celok jasne - 53:31.

Po polčasovej prestávke sa hra vrátila do starých koľají, tímy sa opäť venovali hlavne basketbalu. Levice už mali vypracovaný dostatočný náskok, aby si bez výraznejších problémov mohli kontrolovať dianie na palubovke. Slovan síce výrazne zapracoval na ofenzívnej stránke, v porovnaní s prvou štvrtinou, ale stále nedokázal zdramatizovať piaty finálový duel. Pred poslednou 10-minútovkou boli Patrioti na dosah obhajoby majstrovského titulu, keďže na tabuli svietil stav 92:60. O pokorenie 100-bodovej hranice sa symbolicky postaral McGill, jasne najlepší strelec záverečného stretnutia sezóny 2025/2026. V posledných minútach dostali priestor všetci hráči na zápasovej súpiske, diváci postupne odštartovali v hale oslavy ďalšieho ligového zlata v domácej hale.



Prehľad majstrov SR:

1992/93 BK Davay Pezinok

1993/94 BC Prievidza

1994/95 BC Prievidza

1995/96 BK Inter Slovnaft Bratislava

1996/97 BK Slovakofarma Pezinok

1997/98 BK Slovakofarma Pezinok

1998/99 BK Slovakofarma Pezinok

1999/00 BK Slovakofarma Pezinok

2000/01 BK Slovakofarma Pezinok

2001/02 BK Slovakofarma Pezinok

2002/03 BK Chemosvit Svit

2003/04 E.S.O. Lučenec

2004/05 K-CERO SPU Nitra

2005/06 E.S.O. Lučenec

2006/07 Slávia TU Košice

2007/08 BC Skanska Pezinok

2008/09 BK AX SPU Nitra

2009/10 AB Cosmetics Pezinok

2010/11 BK Astrum Levice

2011/12 BC Prievidza

2012/13 BK Inter Incheba Bratislava

2013/14 BK Inter Incheba Bratislava

2014/15 MBK Rieker Com-therm Komárno

2015/16 BC Prievidza

2016/17 BK Inter Bratislava

2017/18 BK Levickí Patrioti

2018/19 BK Inter Bratislava

2019/20 sezóna bola predčasne ukončená pre pandémiu koronavírusu

2020/21 Spišskí Rytieri

2021/22 Patrioti Levice

2022/23 Patrioti Levice

2023/24 Patrioti Levice

2024/25 Patrioti Levice

2025/26 Patrioti Levice
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta

Blanár: Indický premiér Módí v polovici júna navštívi Slovensko

J. Šumichrast: Poľnohospodárske škody musí riešiť komplexne najmä EÚ

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú