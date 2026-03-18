Levice tretí raz po sebe ovládli základnú časť
Do baráže s definitívnou istotou smerujú Košice Wolves po prehre so Slovanom Bratislava (55:83).
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Basketbalisti tímu Patrioti Levice sa tretí raz po sebe stali víťazom základnej časti najvyššej slovenskej súťaže. Levičania zvíťazili v stredajšom zápase 31. kola Tipos SBL na pôde BKM Mimel Lučenec 111:89 a k celkovému triumfu im pomohla aj prehra Nitra Blue Wings na palubovke BC Komárno (72:85).
Do baráže s definitívnou istotou smerujú Košice Wolves po prehre so Slovanom Bratislava (55:83). Hrať ju budú proti víťazovi spoločnej súťaže 1. ligy mužov a 1. ligy „U23“. Baráž je predbežne na programe 10. a 12. apríla, hrá sa systémom doma a vonku, rozhoduje lepšie skóre zo vzájomného dvojzápasu.
Tipos SBL - 31. kolo:
BC Slovan Bratislava - Košice Wolves 83:55 (36:32)
Najviac bodov: James 24, Pot a Watson 11 - Halada 14, Perovič a Vaughns 13
BKM Mimel Lučenec - Patrioti Levice 89:111 (41:51)
Najviac bodov: Beaubrun (13 doskokov), Boone a Smith 15 - McGill 30, Wesson 23, Pažický 16
BC Komárno - Nitra Blue Wings 85:72 (37:36)
Najviac bodov: Wiggins 27, Gray a Olabode po 12 - Jones 21, Horvath 14, Ikpe 11
BC Prievidza - Spišskí Rytieri 110:77 (65:36)
Najviac bodov: Novák, Reynolds, Toussaint po 15 - Hill 23, Kenney 15, Kincel 11
MBK Baník Handlová - Iskra Svit 87:66 (45:40)
Najviac bodov: Henson 20, Harris 18, Belikov 13 (10 doskokov) - Atwood 22, Jackson 14, Dailey 8
