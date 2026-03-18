Streda 18. marec 2026Meniny má Eduard
Levice tretí raz po sebe ovládli základnú časť

Na snímke tréner Patrioti Levice Michal Madzin. Foto: TASR Jaroslav Novák

Do baráže s definitívnou istotou smerujú Košice Wolves po prehre so Slovanom Bratislava (55:83).

Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Basketbalisti tímu Patrioti Levice sa tretí raz po sebe stali víťazom základnej časti najvyššej slovenskej súťaže. Levičania zvíťazili v stredajšom zápase 31. kola Tipos SBL na pôde BKM Mimel Lučenec 111:89 a k celkovému triumfu im pomohla aj prehra Nitra Blue Wings na palubovke BC Komárno (72:85).

Do baráže s definitívnou istotou smerujú Košice Wolves po prehre so Slovanom Bratislava (55:83). Hrať ju budú proti víťazovi spoločnej súťaže 1. ligy mužov a 1. ligy „U23“. Baráž je predbežne na programe 10. a 12. apríla, hrá sa systémom doma a vonku, rozhoduje lepšie skóre zo vzájomného dvojzápasu.



Tipos SBL - 31. kolo:

BC Slovan Bratislava - Košice Wolves 83:55 (36:32)

Najviac bodov: James 24, Pot a Watson 11 - Halada 14, Perovič a Vaughns 13



BKM Mimel Lučenec - Patrioti Levice 89:111 (41:51)

Najviac bodov: Beaubrun (13 doskokov), Boone a Smith 15 - McGill 30, Wesson 23, Pažický 16



BC Komárno - Nitra Blue Wings 85:72 (37:36)

Najviac bodov: Wiggins 27, Gray a Olabode po 12 - Jones 21, Horvath 14, Ikpe 11



BC Prievidza - Spišskí Rytieri 110:77 (65:36)

Najviac bodov: Novák, Reynolds, Toussaint po 15 - Hill 23, Kenney 15, Kincel 11



MBK Baník Handlová - Iskra Svit 87:66 (45:40)

Najviac bodov: Henson 20, Harris 18, Belikov 13 (10 doskokov) - Atwood 22, Jackson 14, Dailey 8


