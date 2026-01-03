Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Levice triumfovali v 17. kole na palubovke Spišiakov 105:84

Na snímke zľava Keith Andre Wesson Jr. (Levice), Joshua Stephen Jefferson (Spišská Nová Ves) počas zápasu 17. kola basketbalovej Tipos SBL mužov Spišskí Rytieri - Patrioti Levice 3. januára 2026 v Spišskej Novej Vsi. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Na palubovke Spišských Rytierov zaznamenali po výsledku 105:84 šieste ligové víťazstvo za sebou.

Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Basketbalisti Patrioti Levice potvrdili v 17. kole post lídra Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL), na palubovke Spišských Rytierov zaznamenali po výsledku 105:84 šieste ligové víťazstvo za sebou.



Tipos SBL - 17. kolo:

Spišskí Rytieri - Patrioti Levice 84:105 (48:48)

najviac bodov: Jefferson 20, Hill 17, Kenney (18 doskokov) a Stevanovič po 15 - McGill 20, Dorsey 19, Wesson 15
