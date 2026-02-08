Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Levice triumfovali v dohrávke 25. kola nad Slovanom 80:70

Na snímke zľava Boris Bojanovský (Levice), Dimitrius Paul Underwood (Nitra) a Keith Andre Wesson (Levice) v zápase 24. kola Tipos SBL v basketbale mužov medzi Patrioti Levice - Nitra Blue Wings 1. februára 2026 v Leviciach. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Pre domácich to bola naopak druhá prehra z ostatných troch ligových duelov.

Autor TASR
Bratislava 8. februára (TASR) - Basketbalisti Patrioti Levice triumfovali v dohrávke 25. kola Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) na palubovke Slovana Bratislava 80:70. Úradujúci majster tak potvrdil priebežnú prvú pozíciu v tabuľke a svoju víťaznú sériu natiahol na tri zápasy. Pre domácich to bola naopak druhá prehra z ostatných troch ligových duelov.



Tipos SBL - 25. kolo:

BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice 70:80 (32:41)

najviac bodov: Medford 22, Stevenson 17, Thornton 15 (10 doskokov) - McGill 32, Mawein 17, Wesson 14
