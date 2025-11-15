< sekcia Šport
Levice triumfovali v Prievidzi 92:86 v 9. kole
Handlová podľahla Lučencu 79:85 a zaznamenala piatu prehru v rade.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava ukončili dvojzápasovú sériu prehier v Tipos SBL. V sobotnom stretnutí 9. kola triumfovali na palubovke Komárna 82:80.
Handlová podľahla Lučencu 79:85 a zaznamenala piatu prehru v rade. Z víťazstva sa tešili hráči Nitra Blue Wings, ktorí doma zdolali Iskru Svit 98:88.
Obhajcovia titulu z Levíc sú naďalej jediný stopercentný tím súťaže, v Prievidzi triumfovali 92:86. Spišskí Rytieri si poradili s poslednými Košicami Wolves jasne 107:74.
Tipos SBL - 9. kolo:
BKM Mimel Lučenec - MBK Baník Handlová 85:79 (46:37)
Najviac bodov: Boone 19, Wright 17, Beck 14 - Henson 24, Petráš 11 (10 doskokov), Fletcher 10, 700 divákov.
BC Komárno - BC Slovan Bratislava 80:82 (39:41)
Najviac bodov: Lawrence 22, Millin 19, Henry 16 - Medford 26, Stevenson 16, Zelizňák 9, 500 divákov.
Nitra Blue Wings - Iskra Svit 98:88 (41:49)
Najviac bodov: Jones 32, Belikov 18, Underwood 16 - Atwood 30, Jackson 22, Witt 13, 450 divákov.
Spišskí Rytieri - Košice Wolves 107:74 (43:35)
Najviac bodov: Kenney 22 (16 doskokov), Stevanovič 19, Jefferson 16 - Halada 25, John 17, Rupert 10, 500. divákov.
BC Prievidza - Patrioti Levice 86:92 (52:45)
Najviac bodov: Davontrey 25, Reynolds 15, Alihodžič 12 - Dorsey 26, McGill a Wesson po 19, 2217 divákov.
