Levice triumfovali v Prievidzi 92:86 v 9. kole

Na snímke uprostred Rickey McGill (Levice), vľavo Frank Bartley a vpravo Vasilis Charalampopoulos (obaja Atény) v zápase F-skupiny 3. kola skupinovej fázy LM v basketbale mužov Patrioti Levice - AEK BC Atény 28. októbra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Handlová podľahla Lučencu 79:85 a zaznamenala piatu prehru v rade.

Bratislava 15. novembra (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava ukončili dvojzápasovú sériu prehier v Tipos SBL. V sobotnom stretnutí 9. kola triumfovali na palubovke Komárna 82:80.

Handlová podľahla Lučencu 79:85 a zaznamenala piatu prehru v rade. Z víťazstva sa tešili hráči Nitra Blue Wings, ktorí doma zdolali Iskru Svit 98:88.

Obhajcovia titulu z Levíc sú naďalej jediný stopercentný tím súťaže, v Prievidzi triumfovali 92:86. Spišskí Rytieri si poradili s poslednými Košicami Wolves jasne 107:74.



Tipos SBL - 9. kolo:

BKM Mimel Lučenec - MBK Baník Handlová 85:79 (46:37)

Najviac bodov: Boone 19, Wright 17, Beck 14 - Henson 24, Petráš 11 (10 doskokov), Fletcher 10, 700 divákov.



BC Komárno - BC Slovan Bratislava 80:82 (39:41)

Najviac bodov: Lawrence 22, Millin 19, Henry 16 - Medford 26, Stevenson 16, Zelizňák 9, 500 divákov.



Nitra Blue Wings - Iskra Svit 98:88 (41:49)

Najviac bodov: Jones 32, Belikov 18, Underwood 16 - Atwood 30, Jackson 22, Witt 13, 450 divákov.



Spišskí Rytieri - Košice Wolves 107:74 (43:35)

Najviac bodov: Kenney 22 (16 doskokov), Stevanovič 19, Jefferson 16 - Halada 25, John 17, Rupert 10, 500. divákov.



BC Prievidza - Patrioti Levice 86:92 (52:45)

Najviac bodov: Davontrey 25, Reynolds 15, Alihodžič 12 - Dorsey 26, McGill a Wesson po 19, 2217 divákov.
