< sekcia Šport
Levice v domácej premiére tesne prehrali s Aténami 69:71
Aktuálny majster Slovenska je v neúplnej tabuľke na druhej pozícii, po polovici skupinovej fázy má na konte jedno víťazstvo a dve prehry.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Basketbalisti Patrioti Levice prehrali vo svojom treťom zápase v F-skupine Ligy majstrov s gréckym AEK BC Atény 69:71. Historický prvý domáci zápas slovenského tímu v tejto súťaži prilákal do prechodného domova v bratislavskej Gopass aréne viac ako 3000 divákov a mal nálepku vypredané.
Aktuálny majster Slovenska je v neúplnej tabuľke na druhej pozícii, po polovici skupinovej fázy má na konte jedno víťazstvo a dve prehry. Najbližšie sa opäť predstaví na Pasienkoch, v utorok 11. novembra o 18.30 h privíta maďarský NHSZ-Szolnok Olajbányász.
Aktuálny majster Slovenska je v neúplnej tabuľke na druhej pozícii, po polovici skupinovej fázy má na konte jedno víťazstvo a dve prehry. Najbližšie sa opäť predstaví na Pasienkoch, v utorok 11. novembra o 18.30 h privíta maďarský NHSZ-Szolnok Olajbányász.
Liga majstrov - F-skupina:
Patrioti Levice - AEK BC Atény 69:71 (36:38)
Levice: McGill 20, Wesson 14, Kivimäki 10, Bojanovský 8, Carius 7 (Dorsey 7, Mawein 3, Krajčovič 0)
najviac bodov - Atény: Bartley 21, Gray 16, Silva 13
TH: 24/17 - 20/17, fauly: 20 - 20, trojky: 8 - 6, rozhodovali: Gedvilas (Lit.), Castillo (Šp.) Marques (Portug.), štvrtiny: 17:19, 19:19, 15:18, 18:15, 3022 divákov (vypredané).
Levice mali solídny nástup do prvého domáceho stretnutia, o úvodné body sa postaral Bojanovský a Atény tak boli na začiatku tímom, ktorý musel doťahovať manko. Fyzickou hrou a druhými šancami postupne prebrali iniciatívu, 11 bodmi v rade si zobrali vedenie na svoju stranu. Patrioti však dokázali držať krok, no napokon prvú štvrtinu prehrali 17:19. Druhá časť nezačala z levického pohľadu najlepšie, problémy robila najmä dvojica Bartley a Silva. Slovenský zástupca sa otriasol z počiatočného náporu a úsekom 10:2 udržiaval vyrovnanú partiu. Favoritovi nielen F-skupiny, ale aj celej súťaže boli Patrioti vyrovnaným súperom, keď vedeli nájsť účinný herný recept. Po prvom polčase sa udržali na rozdiel jedného koša - 36:38.
Pozitívne odštartoval aj druhý polčas, dianie na palubovke sa nieslo v podobnom duchu. Atény síce drobnými krokmi bodovo odskakovali, ale nikdy nie natoľko, aby Levičania nezostali v hre o víťazstvo. Vyberali si náročnejšie strelecké pozície, ale dobrou koncovkou prehrávali pred záverečnou časťou len o päť bodov - 51:56. Patrioti hnaní vypredaným hľadiskom nevzdávali nádej na historický úspech a výsledný efekt sa v štvrtej štvrtine dostavil. Robili menšie množstvo chýb a zrazu museli Atény dobiehať manko. Rozhodnutie o víťazovi prišlo v samotnej koncovke, hostia preukázali v podstate neomylnú ruku a napokon si ustrážili víťaznú sériu v tejto súťaži.
tabuľka F-skupiny:
1. Atény 3 3 0 231:199 6
2. LEVICE 3 1 2 215:228 4
3. Szolnok 2 1 1 161:145 3
4. Riga 2 0 2 126:161 2
ďalší program v F-skupine Ligy majstrov:
utorok 11. novembra, 18.00 h: PATRIOTI LEVICE - NHSZ-Szolnok Olajbányász (hrá sa v Bratislave)
streda 12. novembra, 18.30 h: AEK BC Atény - VEF Riga
Patrioti Levice - AEK BC Atény 69:71 (36:38)
Levice: McGill 20, Wesson 14, Kivimäki 10, Bojanovský 8, Carius 7 (Dorsey 7, Mawein 3, Krajčovič 0)
najviac bodov - Atény: Bartley 21, Gray 16, Silva 13
TH: 24/17 - 20/17, fauly: 20 - 20, trojky: 8 - 6, rozhodovali: Gedvilas (Lit.), Castillo (Šp.) Marques (Portug.), štvrtiny: 17:19, 19:19, 15:18, 18:15, 3022 divákov (vypredané).
Levice mali solídny nástup do prvého domáceho stretnutia, o úvodné body sa postaral Bojanovský a Atény tak boli na začiatku tímom, ktorý musel doťahovať manko. Fyzickou hrou a druhými šancami postupne prebrali iniciatívu, 11 bodmi v rade si zobrali vedenie na svoju stranu. Patrioti však dokázali držať krok, no napokon prvú štvrtinu prehrali 17:19. Druhá časť nezačala z levického pohľadu najlepšie, problémy robila najmä dvojica Bartley a Silva. Slovenský zástupca sa otriasol z počiatočného náporu a úsekom 10:2 udržiaval vyrovnanú partiu. Favoritovi nielen F-skupiny, ale aj celej súťaže boli Patrioti vyrovnaným súperom, keď vedeli nájsť účinný herný recept. Po prvom polčase sa udržali na rozdiel jedného koša - 36:38.
Pozitívne odštartoval aj druhý polčas, dianie na palubovke sa nieslo v podobnom duchu. Atény síce drobnými krokmi bodovo odskakovali, ale nikdy nie natoľko, aby Levičania nezostali v hre o víťazstvo. Vyberali si náročnejšie strelecké pozície, ale dobrou koncovkou prehrávali pred záverečnou časťou len o päť bodov - 51:56. Patrioti hnaní vypredaným hľadiskom nevzdávali nádej na historický úspech a výsledný efekt sa v štvrtej štvrtine dostavil. Robili menšie množstvo chýb a zrazu museli Atény dobiehať manko. Rozhodnutie o víťazovi prišlo v samotnej koncovke, hostia preukázali v podstate neomylnú ruku a napokon si ustrážili víťaznú sériu v tejto súťaži.
tabuľka F-skupiny:
1. Atény 3 3 0 231:199 6
2. LEVICE 3 1 2 215:228 4
3. Szolnok 2 1 1 161:145 3
4. Riga 2 0 2 126:161 2
ďalší program v F-skupine Ligy majstrov:
utorok 11. novembra, 18.00 h: PATRIOTI LEVICE - NHSZ-Szolnok Olajbányász (hrá sa v Bratislave)
streda 12. novembra, 18.30 h: AEK BC Atény - VEF Riga