Levice v EP FIBA s prvou výhrou, nad Balkanom triumfovali 73:62

Európsky pohár FIBA – D-skupina:



BC Balkan Botevgrad - Patrioti Levice 62:73 (28:41)



najviac bodov Balkan: Dimitrov 16, Ivanov 12, Godfrey 10 - zostava a body Levice: Lapornik 33, McCallum 10, Freeman 9, Bachan 5, Wade-Chatman 4 (Kovac 8, Bojanovský 4, Kotásek 0)



TH: 20/13 – 12/8, Fauly: 18 - 21, Trojky: 5 - 11, Štvrtiny: 11:21, 17:20, 15:18, 19:14, rozhodovali: Papapetrou (Gréc.), Mitrovski (S. Mac.), Ninkovič (Srb.).

Botevgrad 2. novembra (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice zaznamenali prvé víťazstvo v D-skupine Európskeho pohára FIBA. Po trojzápasovej šnúre prehier uspeli na palubovke doterajšieho suveréna skupiny, bulharského BC Balkan Botevgrad 73:62. Zverencom trénera Michala Madzina sa podarilo udržať postupové nádeje najmä vďaka Mihovi Lapornikovi, autorovi 33 bodov. Ďalší duel "žlto-zelených" je na programe doma, v utorok 22. novembra o 19.00 h privítajú cyperský BC Keravnos Strovolou.Levičania konečne zachytili nástup do zápasu na európskej scéne, od prvej minúty predvádzali solídnu obranu a hlavne zodpovedné doskakovanie. Štyrmi bodmi v sérii sa ujali vedenia, ktoré do konca prvej štvrtiny nepustili. S veľkou streleckou chuťou hral Lapornik, s energiou sa k nemu pridal Freeman a "žlto-zelení" dosť svižným tempom evidentne Balkan prekvapili. Náskok rástol, do konca prvej časti bol 10-bodový v prospech slovenského zástupcu – 21:11. Dobre sa začala aj druhá štvrtina, opäť štyri body po sebe a pokračovanie streleckej šou Lapornika. Potešujúcou správou pre Levice bolo, že Balkan sa nevedel dostať ku svojej hre a náskok Patriotov narastal. Balkan začal riskovať a chvíľkovo sa mu darilo, ale Levičania sa vrátili späť ku svojej hre a svoj dvojciferný náskok kontrolovali. Na polčas mohli ísť spokojní, na tabuli svietil z ich pohľadu stav 41:28.Zverencom trénera Michala Madzina vyšiel aj nástup po prestávke, stále pokračovala z ich strany dobrá ofenzívna i defenzívna hra. Podľa očakávania sa pridalo na intenzite a agresivite, Balkan nebol spokojný s vývojom stretnutia. Našťastie pre Levice, vždy dokázala prísť bodová odpoveď. Svoj zápas mal najmä Lapornik, na svojom konte mal približne polovicu všetkých levických bodov. Herné sebavedomie sa prejavilo aj na skóre, do poslednej periódy išli Patrioti s vedením o 16 bodov - 59:43. S ubúdajúcim časom to bol festival zahodených šancí, čo však vyhovovalo slovenskému tímu. Balkan musel ísť do rizika, ak chcel ešte zdramatizovať boj o víťaza zápasu. To sa mu podarilo necelé tri minúty pred koncom, keď stiahol na rozdiel piatich bodov - 60:65. Kľúčový moment prišiel 100 sekúnd pred koncom, nezastaviteľný Lapornik trojkou dostal Levice opäť do komfortného dvojciferného vedenia.