Levice v EP FIBA zdolali Zaragozu, Madzin: Neopísateľné emócie

Európsky pohár FIBA – B-skupina:



Patrioti Levice – Casademont Zaragoza 96:80 (49:31)



Zostava a body Levíc: Nichols 23, Abrhám 20, Bojanovský 12, Kivimäki 10, Jelks 5 (Terins 18, Sikiraš 6, Krajčovič 2, Pažický 0)



Najviac bodov Zaragozy: Langarita 13, Bell-Haynes 10, Dubljevič, Mensia a Yusta po 8



TH: 30/26 – 24/20, fauly: 24:23, trojky: 14:10, rozhodovali: Aunkrogers, Binders-Čoders (obaja Lot.), Rutešič (Č. Hora), štvrtiny: 24:21, 25:10, 25:15, 22:34, 1325 divákov.

Hlasy po zápase:



Michal Madzin, tréner Levíc: "Neopísateľné emócie. Neskutočný zápas, neskutočná energia a zážitok. Znamená to pre nás obrovský výsledok. Toto si treba naozaj užiť."



Boris Bojanovský, hráč Levíc: "Parádne emócie. Myslím si, že nikdy v živote som nehral zápas, v ktorom by sme boli takýmto outsiderom a zvíťazili sme. Zvyčajne sme totiž favoritmi. Nepamätám si, že by sme vyhrali zápas proti väčšiemu súperovi. Super pocity."



Ty Nichols, hráč Levíc: "Ťažko sa mi hľadajú slová momentálne. Je to najväčšie víťazstvo v histórii klubu. Momentálne som nesmierne šťastný za nás, fanúšikov, ktorí toto mohli zažiť a ešte s víťazným pocitom. Bojovali sme, deň pred zápasom som spoluhráčom napísal správu, aby boli koncentrovaní a všetko bude v poriadku. Je to len basketbal, kto dá viac košov, tak vyhrá. To sa podarilo teraz nám."











Ďalší program v B-skupine:



streda 16. októbra, 19.30 h: Bursaspor Basketbol – Anorthosis Famagusta



streda 23. októbra: Patrioti Levice – Bursapor Basketbol (19.00 h), Casademont Zaragoza – Anorthosis Famagusta (20.00 h)







Tabuľka B-skupiny:



1. Levice 2 2 0 179:152 4



2. Zaragoza 2 1 1 186:160 3



3. Famagusta 1 0 1 72:83 1



4. Bursaspor 1 0 1 84:106 1

Levice 16. októbra (TASR) – Basketbalisti tímu Patrioti Levice pokračujú v Európskom pohári FIBA v úspešnom ťažení, v súboji nezdolaných tímov v rámci B-skupiny zvíťazili nad španielskym klubom Casademont Zaragoza 96:80 a po druhom kole skupinovej fázy budú lídrom tabuľky. Pre zverencov trénera Michala Madzina pokračuje v tejto súťaži séria domácich stretnutí, v stredu 23. októbra o 19.00 h privítajú turecký Bursaspor.Prvé body síce dala hosťujúca Zaragoza, ale ďalšie minúty boli v réžii Levíc. Trojkovou kanonádou mali dominantný nástup do stretnutia, v piatej minúte už vyhrávali 16:3. Všetko vychádzalo aj z dobrej obrany, na čo zareagoval súper oddychovým časom, po ktorom sa zmenil obraz hry. Španielsky tím zatlačil a v priebehu niekoľkých minút sa úsekom 14:2 dostal s ľahkosťou späť do zápasu. Veľkým problémom boli na domácej strane tri fauly Nicholsa, ale s dobrou streľbou za tri body a úspešnou koncovkou Kivimäkiho viedli Patrioti po prvej časti 24:21. Do druhej štvrtiny vstúpil majster Slovenska podobne dominantne, opäť predvádzal nesmierne vysokú úspešnosť z diaľky a za sedem minút dovolil Zaragoze len jeden kôš z hry, pri čom sám zaznamenal 21 bodov. Kolektívnou hrou odstavili Levičania silné zbrane hostí, tí sa len s ťažkosťou vedeli dostať do dlhodobého náporu. Po prvom polčase svietil na tabuli stav 49:31.Tretia štvrtina odštartovala 12-bodovou šnúrou Levíc, v jednej chvíli viedli nad favorizovanou Zaragozou dokonca o 30 bodov. Španieli skúšali rôzne herné a taktické varianty, ale na sebavedomý domáci tím nič z dlhodobého hľadiska neplatilo. Skúsene si kontrolovali svoj vysoký náskok a vôbec to nevyzeralo na žiadnu drámu v súboji nezdolaných tímov v skupine. Pred poslednou štvrtinou viedli Patrioti napokon 74:46. Zaragoza síce výrazne bodovo strácala, ale z levickej palubovky neplánovala odísť bez boja. V štvrtej perióde zatlačila Patriotov výrazne agresívnejšou hrou a zrazu sa náskok začal výrazne skresávať. Domáci v správnej chvíli zareagovali a zastavili nápor hostí. Koncovku si postrážili a v tohtoročnej edícii EP FIBA zaznamenali druhé víťazstvo.