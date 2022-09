Levice v Lige majstrov s Körmendom, Madzin: Očakávania sú veľké

Malaga 20. septembra (TASR) – Basketbalistov Levíc čaká v úvode nového ročníka Ligy majstrov ich najťažšia skúška. V španielskej Malage nastúpia Patrioti v rámci kvalifikačného turnaja Ligy majstrov vo štvrťfinále (streda 21. septembra o 17.30 h) proti maďarskému Egis Körmend. Jeden duel rozhodne o tom, či v Malage budú pokračovať, alebo ich čaká na jeseň účinkovanie v Európskom pohári FIBA.



Kým ostatné tímy majú ešte niekoľko dní na ladenie formy, tak pred "žlto-zelenými" je v podstate hneď na úvod vrchol sezóny. Po triumfe v Alpsko-jadranskom pohári si Levice premiérovo zahrajú v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). "Očakávania sú veľké. Na druhej strane, ideme do toho s rešpektom. Určite nás čaká extrémne náročný duel. Chceme hrať takú súťaž, tak musíme byť na to pripravení. Myslím si, že všetci si uvedomujú, že je to iné ako liga alebo Alpsko-jadranský pohár. S blížiacim zápasom by sa mali tie pocity stupňovať," načrtol svoje dojmy pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin.



Na európsku výzvu sa teší aj reprezentačný krídelník Martin Bachan, pre ktorého je to odmena za podpis nového kontraktu v lete: "Tešíme sa, je to nová výzva. Sme pripravení odovzdať na ihrisku všetko. Po tých rokoch som rád, že si môžem, či už ja, alebo ako klub, posunúť niekde inde a zahrať si kvalitnejšiu súťaž oproti tomu, čo sme hrali doteraz."



Palacio de Deportes José María Martín Carpena v Malage, s kapacitou viac ako 11-tisíc, privíta celkovo šesť družstiev. Systém je nekompromisný, v hre je len 1 miesto v skupinovej fázy Ligy majstrov. "Kvalifikácia je špecifická, ale dáva šancu, pretože v jednom zápase sa dá zabojovať o všetko. Verím, že sa nám to podarí. Hlavne dúfam, že budeme sebavedomí a s energiou, aby sme si naozaj mohli povedať, že sme urobili skutočne všetko pre to, aby sme mohli postúpiť," uviedol kormidelník Levíc. Podobne to vidí aj Bachan: "Je to buď alebo. V jednom zápase potrebujeme podať dobrý výkon, to nám môže zaistiť ďalšie stretnutie o dva dni."



Nielen neutrálne prostredie, ale aj úplne odlišné lopty, na aké boli doteraz hráči zvyknutí. Aj to patrí k špecifikám Ligy majstrov. "S loptami sme trénovali posledné dva týždne, na tie sme si zvykali a odohrali sme s nimi Final Four Federálneho pohára. Vždy je príjemné hrať vo veľkej hale. Škoda, že nebude naplnená, ale tešíme sa na to," prezradil hráč Patriotov.



Spolu so spoluhráčmi má za sebou celkovo päťzápasovú previerku v podobe Federálneho pohára. V česko-slovenskej konfrontácii uhrali Levičania druhé miesto, vo finále tesne nestačili na Opavu, ktorú v Belehrade tiež čaká kvalifikácia LM. "Federálny pohár bola pre nás dobrá previerka. Mali sme dosť ťažkých zápasov, či už počas prvého alebo druhého víkendu. Verím, že nás mentálne a fyzicky nastavili na to, čo nás bude čakať. Na mieste uvidíme, či to tak bolo," myslí si Madzin.



V zápase „o všetko“ narazia na vicemajstra Maďarska - Egis Körmend. Neúspech by znamenal koniec účinkovania v súťaži a presun do Európskeho pohára FIBA, úspech by ich posunul do semifinálového duelu s fínskym Karhu Kauhajoki. "Vieme, že hra Körmendu je založená 1 na 1, keďže majú dosť Američanov. Vieme, na čo si musíme dať pozor. Dúfam, že sa nám podarí vyhrať a postúpiť ďalej," dodal na záver Bachan.