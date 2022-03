Levice víťazom Alpsko-jadranského pohára

Alpsko-jadranský pohár - finále:



Patrioti Levice - BK Pardubice 82:63 (40:36)



Zostava a body - Levice: Krajčovič 18, McCallum 17, Abrhám 11, Bachan 9, Bojanovký 8 (Kotásek 10, Volárik 5, Freeman 4, Juríček 0) - najviac bodov Pardubíc: Pekárek a Vyoral po 18, Walton 14



TH: 17/10 - 11/8, fauly: 20 - 22, trojky: 12 - 9, rozhodovali: Gracin, Rogič, Miletič (všetci Chor.), štvrtiny: 21:23, 19:13, 17:18, 25:9, 1300 divákov.

Prehľad víťazov Alpsko-jadranského pohára:



2015/16 Helios Suns Domžale



2016/17 MBK Rieker COM-Therm Komárno



2017/18 KK Zlatorog Laško



2018/19 Egis Körmend



2019/20 BK JIP Pardubice



2020/21 Alpsko-jadranský pohár sa v tejto sezóne neuskutočnil



2021/22 Patrioti Levice

Levice 17. marca (TASR) - Basketbalisti Patrioti Levice sa prvýkrát v klubovej histórii stali víťazom Alpsko-jadranského pohára. Vo štvrtkovom finálovom zápase zvíťazili na domácej palubovke nad obhajcom BK Pardubice 82:63. V domácom drese potiahol víťazov Šimon Krajčovič 18 bodmi, zároveň získal cenu pre najužitočnejšieho hráča (MVP) Final Four.Strelecký účet finálového zápasu síce otvoril domáci Bojanovský, ale hneď na to prišla 5-bodová odpoveď Pardubíc. V prvej štvrtine sa hral celkom otvorený, útočný a hlavne vyrovnaný basketbal. Tímy si viackrát vymenili tesné vedenie. Patriotov brzdila nedisciplinovanosť, čo bola voda na mlyn pre hostí. V koncovke potiahol na levickej strane Kotásek, ale český klub vyhral prvú štvrtinu 23:21. Na začiatku druhej časti sa zadrhli obe ofenzívy, Levičanov nakopol 9-bodový úsek, po ktorom získali prvé výraznejšie vedenie v zápase.Domáci tím výborne nastúpil do tretej 10-minútovky, bola na ňom vidieť obrovská snaha a nasadenie. Tá sa pretavila aj do skóre, Abrhám po tretej minúte upravoval na 49:39, čo bol dovtedy najvyšší náskok Patriotov v stretnutí. Pardubice odpovedali zvýšeným tempom a úspešnými strelami, ale začiatok štvrtej štvrtiny si pre seba ukradol Krajčovič, 8 bodmi za sebou prinavrátil svojmu tímu dvojciferný náskok. Domáci tím zvládol aj záver a prvýkrát v súťaži sa tešil z celkového víťazstva.