Levice vo finále SBL zatiaľ nad sily Spišiakov, Hojč: Chýba Fusek

Spišská Nová Ves 15. mája (TASR) – Finálová séria Niké Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) je zatiaľ jasne v rukách úradujúceho majstra, tímu Patrioti Levice. Svoju silu a najmä herné kvality predviedol aj v druhej konfrontácii so Spišskými Rytiermi, z ich palubovky odchádzal po výsledku 90:67 ako víťaz. Opäť mu pomohla streľba za tri body, produkcia lavičky a hlavne defenzívna činnosť.



Spišiaci tentokrát neboli ani sekundu pred vlastnými fanúšikmi vo vedení, iba sa im podarilo v niektorých momentoch držať vyrovnaný stav, ale inak museli doťahovať manko. Opäť sa zopakoval stav, keď súperovi povolili s vysokou úspešnosťou strieľať za tri body a veľmi rýchlo získať hernú pohodu. "Nechcem to hovoriť ako výhovorku, ale určite nám chýba Fusek v obrane. Veľa sme toho defenzívne stavali na ňom, teraz to musíme rýchlo meniť. Hráči sa snažia, ale nie je to úplne náš systém, ktorý máme natrénovaný. Z toho potom podľa mňa prichádzajú aj nejaké chyby, ale aj kvalita Levíc, ktoré to vedia potrestať a dať ťažké strely. Aj my sme ale mali dobrý strelecký deň, dali sme tiež 13 trojok," povedal pre TASR tréner domáceho tímu Teo Hojč.



Levice viedli už v prvej štvrtine dvojciferným rozdielom a aj keď v niektorých úsekoch umožnili svojmu finálovému súperovi priblížiť sa, tak v tomto prípade nebola z toho žiadna výraznejšia dráma. Výrazne si opäť pomohli produkciou hráčov z lavičky a vstupom. "Myslím si, že to bolo veľmi dôležité. Prvá štvrtina nám vliala vieru v to, že tu môžeme vyhrať a pozitívnu náladu do tímu. To všetko ovplyvnilo ďalší priebeh. Kiežby sme takto vedeli hrať vždy. Pre náš celý tím je teraz dôležité, aby sme podobný výkon dokázali zopakovať v domácom zápase. Verím, že príde plná hala, ktorá nás poženie s extrémnou energiou, aby sme odmakali celé stretnutie," vyjadril sa kouč Patriotov Michal Madzin.



Po nástupe do druhého polčasu, keď sa „Novovešťania“ dostali len na 6-bodový rozdiel, tak hostia preukázali aj psychickú odolnosť a po oddychovom čase zareagovali návratom diania do zabehnutých koľají. "Komunikácia v obrane, veľmi veľa bodov sme dostali. V druhej štvrtine sme dostali doma 28 bodov, čo je neospravedlniteľné. Niektoré veci, ktoré sme si povedali, tak sme ich absolútne nedodržiavali. Draško Kneževič nás zarezal, aj v zápase predtým, aj proti Komárnu. Všetci vieme, že to strieľa na ľavú stranu a trojkami v tretej štvrtine nás odrovnal," pomenoval príčiny prehry pivot Rytierov Viktor Juríček.



Levice zapli na iný herný level a všetko vygradovali v poslednej desaťminútovke, v ktorej umožnili súperovi len 8 bodov. "Aj keď možno boli nejaké chyby v obrane, defenzíva bola celkom kompaktná. Vypomáhali sme si, hrali sme s veľkou energiou a možno to pramenilo z veľkej rotácie. Aj v prvom zápase sme hrali dobrú obranu, možno nebol náskok taký, ako teraz, ale pokračovali sme v tom, čo sme robili. Je to obzvlášť pozitívne na palubovke súpera," pomyslel si krídelník Patriotov David Abrhám.



Zverenci trénera Tea Hojča zatiaľ nedokážu nájsť účinný a víťazný recept, preto budú v piatok odvracať potenciálny koniec série a celej sezóny: "Keď chceme vyhrať nad Levicami, tak je potrebné 40 minút držať vysokú koncentráciu. Musí sa nám dariť a nesmieme robiť veľké chyby.“



Levice sa vracajú do svojho prostredia, v ktorom sú v play off zatiaľ bez prehry. "Tešíme sa, že sme domáci tím dokázali ustrážiť na tomto bodovom počte. Môžeme hľadať pozitíva, ale potrebujeme zvládnuť ešte jeden duel. Po víťaznom zápase, aj pri tom náročnom programe, sa všetko určite rieši ľahšie a pozitívnejšie. Verím, že najbližšie dni využijeme na to, aby sme sa dali fyzicky dokopy, skoncentrovali sa a pripravili sa na najbližší domáci duel," dodal na záver Madzin.



Tretie finálové stretnutie Patriotov a Rytierov sa uskutoční v piatok 17. mája o 19.00 h.