Levice vo štvrťfinále kvalifikácie LM proti maďarskému Körmendu

Mies 7. júla (TASR) – Úradujúci slovenský šampión Patrioti Levice sa vo štvrťfinále kvalifikačného turnaja o miesto v skupinovej fáze Ligy majstrov stretne s maďarským tímom Egis Körmend. V prípade postupu si zmeria sily s fínskym Karhu Kauhajoki. Rozhodol o tom štvrtkový žreb vo švajčiarskom stredisku Mies. Kvalifikácia odštartuje 21. septembra.



Víťaz Niké SBL sa rozhodol ako tretí tím (po Prievidzi a Interi Bratislava) vyskúšať kvalifikáciu Ligy majstrov. Levice zaradili pred žrebom do šiesteho koša. Hlavným kritériom pri rozdeľovaní klubov do košov bolo umiestnenie krajiny v renkingu LM. Ak sa tím ešte nezúčastnil tejto súťaže, tak sa bral do úvahy koeficient krajiny v tejto súťaži. Pre Patriotov to bude premiéra v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).



Na výber boli vo štvrťfinále 6-členného kvalifikačného turnaja z koša č. 3 štyri kluby, konkrétne maďarský Egis Körmend, portugalská Benfica Lisabon, nemecký NINERS Chemnitz alebo španielsky Rio Breogan. Körmend je čerstvý vicemajster Maďarska, v päťzápasovej finálovej bitke prehral v boji o titul s Falco Szombathely. Pre Levičanov ide o dôverne známeho súpera nielen z prípravy, ale aj z účinkovania v Alpsko-jadranskom pohári. V súťažných stretnutiach sa stretli naposledy v sezóne 2018/2019, „žlto-zelení" uhrali vtedy s maďarským tímom víťazstvo (82:79) a prehru (81:106). Körmend napokon v tomto ročníku vyhral Alpsko-jadranský pohár. V uplynulej sezóne si klub dal pauzu v európskych súťažiach, inak s nimi má bohaté skúsenosti.



"V prvom rade berieme našu účasť v Lige majstrov ako veľké zadosťučinenie a odmenu za posledné roky tvrdej práce klubu. Chceme si túto účasť užiť a, samozrejme, chceme aj reprezentovať slovenský basketbal. Pokúsime sa urobiť dobrý výsledok. Čo sa týka nášho súpera z Maďarska, je nám to dôverne známy súper, pravidelne sa s ním stretávame v prípravnom období, respektíve v Alpsko-jadranskom pohári. Körmend má za sebou vynikajúcu sezónu v maďarskej lige, vo finále prehral 2:3 na zápasy s veľkým favoritom Szombathelym. Teraz je čas na postupné sledovanie ich súpisky a pripravovať sa na nich. Máme na to viac ako dve mesiace, aby sme sa pripravili a zúročili naše skúsenosti. Z našej strany si myslím, že je zápas hrateľný, aj keď maďarský tím je favorit. Pôjdeme do toho s tým, že chceme postúpiť do druhého kola," uviedol generálny manažér Patriotov Levice Ladislav Garaj.



"Žreb nám prisúdil maďarský Körmend. Ide o silného súpera, ale hovoríme o kvalifikácii do Ligy majstrov, tam sme asi nemohli čakať niekoho, o kom by sme toto nemohli povedať. Mohli sme sledovať finálovú sériu maďarskej ligy, ktorá bola veľmi vyrovnaná a na výbornej úrovni. Z toho, čo som mohol vidieť, tak sa opierali o legionárov. Bude záležať od toho, ako sa im podarí poskladať tím na novú sezónu. Je preto veľmi ťažké momentálne odhadnúť ich silu. Uvidíme, aké informácie budú v lete. Verím, že sa budeme vedieť pripraviť čo najlepšie," povedal pre TASR tréner Patriotov Levice Michal Madzin.



V prípade postupu do semifinále kvalifikačného turnaja čaká na Patriotov fínsky Karhu Kauhajoki. Do európskych súťaží sa tiež prihlásil premiérovo, v uplynulých rokoch patrí vo Fínsku k špičke. V prípade postupu do finále kvalifikačného turnaja narazia Levice na jedného z tria Heroes Den Bosch, Šiauliai alebo Unicaja Malaga. Ak by sa podarilo preskočiť tri kvalifikačné prekážky, tak v skupinovej fáze Ligy majstrov by si Patrioti zahrali v D-skupine proti talianskemu Dinamo Banco di Sardegna Sassari, francúzskemu JDA Dijon a gréckemu PAOK mateco Solún.



Miesto v skupinovej fáze Ligy majstrov má vopred isté 28 tímov, o štyri zostávajúce sa pobije 24 družstiev. Štyri kvalifikačné turnaje odštartujú 21. septembra, skupinová fáza sa začne úvodnými stretnutiami 4. októbra. Dejisko kvalifikačného turnaja sa dozvie slovenský zástupca 20. júla. Úradujúci slovenský majster si zároveň podal prihlášku aj do Európskeho pohára FIBA (FIBA Europe Cup), v prípade neúspechu v kvalifikácii Ligy majstrov by sa mu nemala ujsť miestenka v skupinovej fáze tejto súťaže. Žreb Európskeho pohára FIBA sa uskutoční v priebehu budúceho týždňa.