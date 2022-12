Levice vstúpili do J-skupiny prehrou s Karhu

Európsky pohár FIBA – J-skupina:



Karhu Kauhajoki – Patrioti Levice 105:71 (61:36)



Najviac bodov – Karhu: Kantonen 26, Jones 13, Kuany 12 - zostava a body – Levice: McCallum 20, Lapornik 11, Bojanovský 4, Kotásek 2, Bachan 0 (Kovac 10, Abrhám, Freeman a van Oostrum po 8, Krajčovič 0). TH: 13/9 – 18/13, Fauly: 19 - 15, Trojky: 22 - 8, Štvrtiny: 33:20, 28:16, 17:16, 27:19, Rozhodovali: Gedvilas, Mačiulis (obaja Lit.), Deman (Fr.)





Ďalší výsledok J-skupiny:



Hapoel B-Cure Laser Haifa – BC Budiveľnik Kyjev 81:71 (38:35)



Najviac bodov: Hickey 16, Jones 15, Simhon 13 – Franklin jr. 21, Brown 13, Grant 11







Tabuľka J-skupiny:



1. Karhu 1 1 0 105:71 2



2. Haifa 1 1 0 81:71 2



3. Kyjev 1 0 1 71:81 1



4. Levice 1 0 1 71:105 1



Kauhajoki 14. decembra (TASR) – Vstup do druhej fázy Európskeho pohára FIBA basketbalistom Patriotov Levice nevyšiel podľa predstáv. V úvodnom zápase J-skupiny prehrali na palubovke fínskeho Karhu Kauhajoki 71:105.V súboji šampiónov tak „medvede“ oplatili prehru „žlto-zeleným“ zo septembrového kvalifikačného turnaja Ligy majstrov. Zverenci trénera Michala Madzina majú v tomto kalendárnom roku na programe v tejto súťaži ešte jeden zápas, v stredu 21. decembra privítajú doma o 19.00 h izraelský Hapoel B-Cure Laser Haifa.Pre Levice sa nezačala druhá fáza Európskeho pohára FIBA práve najlepšie, Karhu malo evidentne v pamäti prehru z Malagy a už od úvodu ich zasypávalo trojkami s neuveriteľnou úspešnosťou. Už v 3. minúte prehrávali Patrioti 2:12 a ani v ďalšom priebehu sa toho výrazne moc nezmenilo. Prichádzali síce náznaky zlepšenej defenzívy a vyššej efektivity v útoku, ale domáci tím bol takmer neomylný spoza trojkovej čiary. Navyše sa im darilo kontrolovať produkciu kľúčových hráčov na levickej strane a preto hostia prehrávali po prvej štvrtine 20:33. V druhej časti to bolo od Patriotov mierne lepšie, chvíľkami sa darilo znižovať manko, ale Karhu to malo všetko pod kontrolou. Stále strieľalo s nesmierne vysokou efektivitou za tri body, hlavne Kantonen bol v tomto smere na nezastavenie. Aj preto sa rozdiel preklopil cez 20-bodovú hranicu a do polčasovej prestávky narástol z levického pohľadu na 25 bodov – 36:61.Druhý polčas sa už pre Patriotov začal lepšie, hlavným dôvodom bolo, že opadla ofenzívna produkcia Karhu. Zároveň sa darilo držať bodový rozdiel na úrovni, s ktorým vstupovali do tretej štvrtiny. Hosťujúci tréner rotoval vyšší počet hráčov, aby zmiernil manko. Pred poslednou 10-minútovkou prehrávali Levičania 52:78. Štvrtá štvrtina sa začala pre Patriotov ideálne, dobrým bodovým úsekom mierne ukrojili z manka a donútili domácich brať oddychový čas. Po ňom sa fínsky majster vrátil ku svojej hre a nepripustil akýkoľvek náznak dramatizácie. Opäť mu k tomu pomohla streľba za tri body, vďaka nej si pripísal prvé víťazstvo do J-skupiny a zároveň oplatil Leviciam prehru zo septembrového súboja v rámci kvalifikácie Ligy majstrov.Michal Madzin, tréner Levíc:David Abrhám, hráč Levíc: