< sekcia Šport
Levice vyhrali prvé semifinále série s Prievidzou 100:90
Triumf režíroval Rickey McGill, ktorý si pripísal 26 bodov a 11 asistencií.
Autor TASR
Levice 26. apríla (TASR) - Patrioti Levice odštartovali semifinálovú sériu play off Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) víťazstvom. Úradujúci majstri zdolali v prvom dueli BC Prievidza na domácej palubovke 100:90 . Triumf režíroval Rickey McGill, ktorý si pripísal 26 bodov a 11 asistencií.
Séria sa hrá na štyri víťazné zápasy. Druhý je na programe v stredu v Prievidzi.
semifinále play off Tipos SBL
prvý zápas /na 4 víťazstvá/:
Patrioti Levice - BC Prievidza 100:90 (47:37)
Najviac bodov: McGill 26 (11 asistencií), Wesson 23, Ogundiran 18 - Reynolds 26, Toussaint 20, Bishop 14, 1583 divákov
/stav série: 1:0/
Séria sa hrá na štyri víťazné zápasy. Druhý je na programe v stredu v Prievidzi.
semifinále play off Tipos SBL
prvý zápas /na 4 víťazstvá/:
Patrioti Levice - BC Prievidza 100:90 (47:37)
Najviac bodov: McGill 26 (11 asistencií), Wesson 23, Ogundiran 18 - Reynolds 26, Toussaint 20, Bishop 14, 1583 divákov
/stav série: 1:0/