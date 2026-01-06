< sekcia Šport
Levice vyhrali prvý zápas play in série vo Würzburgu 92:89
Levice vykročili do play in série správnym spôsobom, veľmi rýchlo našli správne ofenzívne nastavenie a hernú pohodu.
Autor TASR
Würzburg 6. januára (TASR) - Basketbalisti klubu Patrioti Levice vstúpili do play in série Ligy majstrov (LM) víťazstvom 92:89 na palubovke nemeckého Fitness First Würzburg Baskets. V sérii hranej na dve víťazstvá sa ujali vedenia 1:0 na zápasy. Druhý duel je na programe vo štvrtok 8. januára o 18.00 h v bratislavskej Gopass aréne, ktorá je prechodným domovom slovenského tímu v LM.
Zverenci trénera Michala Madzina vedia, komu by čelili v prípade postupu do druhej fázy (top 16) LM. V K-skupine by si zahrali proti víťazovi uplynulých dvoch ročníkov tejto súťaže, španielskej Malage. Istotu miestenky si prvým miestom vybojovala tiež španielska Badalona. Tretím do partie je víťaz play in série medzi francúzskym Chalonom a gréckym Promitheasom.
Levice vykročili do play in série správnym spôsobom, veľmi rýchlo našli správne ofenzívne nastavenie a hernú pohodu. Po individuálnej stránke vyčnievali bodovo Musič s Bojanovským, spoločne so spoluhráčmi dokázali zastaviť vysoké tempo a tlak Würzburgu. V šiestej minúte viedli už 15:4 a s chuťou si udržiavali väčší odstup. Do druhej časti sa išlo za stavu 18:9 z pohľadu slovenského tímu. Domáci basketbalisti sa neskôr postupne rozohrali, viackrát stiahli na prijateľnejší rozdiel, ale Patrioti vedeli vždy v správnej chvíli zakročiť. Silnou stránkou bola streľba za tri body, jediné výraznejšie starosti robil levickej defenzíve Mintz. Rovnomerné rozloženie bodov tak pomáhalo k tomu, že naďalej bol zástupca Tipos SBL bližšie k prvému bodu v sérii. Bojanovský napokon tesne s klaksónom upravil na 39:31 pre Levice.
Druhý polčas nezačal z pohľadu Patriotov ideálne, od Würzburgu inkasovali osembodovú šnúru a po rýchlom oddychovom čase sa za stavu 39:39 začínal duel v podstate od začiatku. Dianie na palubovke sa razom zmenilo, bola to oveľa vyrovnanejšia a bojovnejšia partia, v ktorom si tímy vymieňali tesné vedenie. Levice sa na túto zmenu adaptovali a dobrou koncovkou sa opäť od súpera mierne odtrhli. Zodpovednosť na svoje plecia zobral McGill, hostia viedli pred poslednou 10-minútovkou 62:56. Znovunadobudnuté sebavedomie sa prejavovalo na individuálnych riešeniach v štvrtej štvrtine a domácim sa opäť začínala vzďaľovať vidina triumfu. Würzburg sa v koncovke snažil otočiť nepriaznivý vývoj stretnutia, ale Levičania zachovali chladnú hlavu a v potrebných momentoch skórovali. Z Nemecka si tak odniesli dôležitý prvý bod v play in sérii a najmä výhodu pred domácim duelom.
Zverenci trénera Michala Madzina vedia, komu by čelili v prípade postupu do druhej fázy (top 16) LM. V K-skupine by si zahrali proti víťazovi uplynulých dvoch ročníkov tejto súťaže, španielskej Malage. Istotu miestenky si prvým miestom vybojovala tiež španielska Badalona. Tretím do partie je víťaz play in série medzi francúzskym Chalonom a gréckym Promitheasom.
Liga majstrov 2025/2026 - 1. zápas play in (hrá sa na dva víťazné zápasy):
Fitness First Würzburg Baskets - Patrioti Levice 89:92 (31:39)
Najviac bodov Würzburgu: Mintz 30, Ivey 16, Thompson 14
Levice: McGill 29, Musič 17, Bojanovský 14, Dorsey 13, Wesson 10 (Kivimäki 7, Mawein 2, Solčánsky 0)
TH: 13/9 - 25/17, fauly: 25 - 15, trojky: 14 - 11, rozhodovali: Liszka (Poľ.), Marques (Portug.), Mačiulis (Lit.), štvrtiny: 9:18, 22:21, 25:23, 33:30.
/stav série: 0:1/
Fitness First Würzburg Baskets - Patrioti Levice 89:92 (31:39)
Najviac bodov Würzburgu: Mintz 30, Ivey 16, Thompson 14
Levice: McGill 29, Musič 17, Bojanovský 14, Dorsey 13, Wesson 10 (Kivimäki 7, Mawein 2, Solčánsky 0)
TH: 13/9 - 25/17, fauly: 25 - 15, trojky: 14 - 11, rozhodovali: Liszka (Poľ.), Marques (Portug.), Mačiulis (Lit.), štvrtiny: 9:18, 22:21, 25:23, 33:30.
/stav série: 0:1/
Levice vykročili do play in série správnym spôsobom, veľmi rýchlo našli správne ofenzívne nastavenie a hernú pohodu. Po individuálnej stránke vyčnievali bodovo Musič s Bojanovským, spoločne so spoluhráčmi dokázali zastaviť vysoké tempo a tlak Würzburgu. V šiestej minúte viedli už 15:4 a s chuťou si udržiavali väčší odstup. Do druhej časti sa išlo za stavu 18:9 z pohľadu slovenského tímu. Domáci basketbalisti sa neskôr postupne rozohrali, viackrát stiahli na prijateľnejší rozdiel, ale Patrioti vedeli vždy v správnej chvíli zakročiť. Silnou stránkou bola streľba za tri body, jediné výraznejšie starosti robil levickej defenzíve Mintz. Rovnomerné rozloženie bodov tak pomáhalo k tomu, že naďalej bol zástupca Tipos SBL bližšie k prvému bodu v sérii. Bojanovský napokon tesne s klaksónom upravil na 39:31 pre Levice.
Druhý polčas nezačal z pohľadu Patriotov ideálne, od Würzburgu inkasovali osembodovú šnúru a po rýchlom oddychovom čase sa za stavu 39:39 začínal duel v podstate od začiatku. Dianie na palubovke sa razom zmenilo, bola to oveľa vyrovnanejšia a bojovnejšia partia, v ktorom si tímy vymieňali tesné vedenie. Levice sa na túto zmenu adaptovali a dobrou koncovkou sa opäť od súpera mierne odtrhli. Zodpovednosť na svoje plecia zobral McGill, hostia viedli pred poslednou 10-minútovkou 62:56. Znovunadobudnuté sebavedomie sa prejavovalo na individuálnych riešeniach v štvrtej štvrtine a domácim sa opäť začínala vzďaľovať vidina triumfu. Würzburg sa v koncovke snažil otočiť nepriaznivý vývoj stretnutia, ale Levičania zachovali chladnú hlavu a v potrebných momentoch skórovali. Z Nemecka si tak odniesli dôležitý prvý bod v play in sérii a najmä výhodu pred domácim duelom.
ďalší program play in fázy Ligy majstrov 2025/2026 (hrá sa na dva víťazné zápasy):
štvrtok 8. januára, 18.00 h: Patrioti Levice - Fitness First Würzburg Baskets
prípadný 3. zápas, streda 14. januára, 18.30 h: Fitness First Würzburg Baskets - Patrioti Levice
štvrtok 8. januára, 18.00 h: Patrioti Levice - Fitness First Würzburg Baskets
prípadný 3. zápas, streda 14. januára, 18.30 h: Fitness First Würzburg Baskets - Patrioti Levice