Levice vyhrali v Haife 74:64 a zachovali si šancu na postup

Európsky pohár FIBA – J-skupina:

Hapoel B-Cure Laser Haifa – Patrioti Levice 64:74 (32:37)



Najviac bodov – Haifa: Allen 15, Hickey 14, Rayman 13 - zostava a body Levice: Lapornik 21, McCallum 15, van Oostum 7, Bachan a Bojanovský po 4 (Kovac 14, Kotásek 6, Kneževič 3)

TH: 19/8 – 21/16, Fauly: 20 - 21, Trojky: 4 - 8, Rozhodovali: Mitrovski (S. Mac.), Ninkovič (Srb.), Tsolakos (Gréc.), štvrtiny: 14:14, 18:23, 21:17, 11:20.

Haifa 31. januára (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice získali v J-skupine Európskeho pohára FIBA prvé víťazstvo. Na palubovke izraelského tímu Hapoel Haifa uspeli 74:64 a zachovali si tak nádej na postup. V tabuľke zostávajú na 4. mieste s bilanciou jedna výhra a štyri prehry. Ak sa podarí v stredajšom stretnutí fínskemu Karhu Kauhajoki proti Budiveľniku Kyjev uspieť, tak v stredu 8. februára o 19.30 h si to s ukrajinským tímom za istých okolností rozdajú o postupové druhé miesto v skupine.Levičania vyšli do kľúčového súboja o uchovanie postupových nádejí bez Jamesa Padgetta, ktorý musel z vážnych rodinných dôvodov odcestovať domov. Prvá štvrtina bola z oboch strán streleckým trápením, Haifa síce odskočila po 6-bodovej šnúre, ale na strane Patriotov nepripustil výrazný odstup McCallum. Celkovo bola táto časť vyrovnanou partiou, čo sa ukázalo aj na skóre – 14:14. Začiatok druhej periódy bol z levického pohľadu famózny, Draško Kneževič sa po trojmesačnej absencii hneď uviedol úspešnou trojkou a celkovo „žlto-zelení“ odstavili ofenzívu Haify od produkcie na približne 4 minúty, pričom sami zaznamenali 9 bodov za sebou. Zverenci trénera Michala Madzina viedli v polčase 37:32.Druhý polčas sa nezačal pre slovenského šampióna ideálne, po 90 sekundách prišiel o svoje vedenie. Momentum sa zmenilo mierne na stranu Haify, ale Levičania sa s tým dokázali dobre vysporiadať. Vo vyrovnanej partii mali dlho o čosi viac navrch. V koncovke tretej časti zaúradoval tradičný levický líder Lapornik, pre svoj tím vybojoval stav 54:53 pred poslednou štvrtinou. Tá sa začala pre „žlto-zelených“ skvele, trojky Bachana a Kovaca ich opätovne poslali do väčšieho náskoku. Domáci basketbalisti sa síce snažili o obrat, ale dobré čítanie v defenzíve ich držalo vo vedení. Mužom dôležitých momentov bol tentoraz Kovac, necelé tri minúty pred koncom upravil na 70:61. To bol pre Haifu definitívny úder a Levice tak mohli oslavovať zaslúžený triumf.