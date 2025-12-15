< sekcia Šport
Levice zabojujú o postup v Lige majstrov pred plnou halou
Vypredaná Gopass aréna v Bratislave bude v utorok 16. decembra o 18.00 h svedkom rozuzlenia diania v F-skupine Ligy majstrov.
Autor TASR
Bratislava 15. decembra (TASR) - Z pohľadu basketbalistov Patrioti Levice to bude v krátkom časovom období stretnutie, ktorému pokojne možno dať nálepku „zápas roka“. Vypredaná Gopass aréna v Bratislave bude v utorok 16. decembra o 18.00 h svedkom rozuzlenia diania v F-skupine Ligy majstrov (LM). Úradujúci majster Slovenska nastúpi proti lotyšskej Rige s cieľom zabezpečiť si pokračovanie v súťaži v tzv. play in fáze pri svojej premiére v skupinovej fáze.
Levičania si už pred týždňom mohli zaistiť účasť medzi 24 najlepšími tímami aktuálneho ročníka LM, ale kombinácia prehry s Aténami (88:99 pp) a zároveň výhry Rigy nad Szolnokom (76:62) oddialila potenciálne oslavy. „Myslím si, že utorňajší zápas berieme hlavne ako duel, v ktorom si môžeme splniť svoj sen – postup zo skupiny Ligy majstrov. Bola by to obrovská vec. Sme nastavení tak, že verím tomu, že to zvládneme. Urobíme všetko a budeme bojovať najlepšie ako vieme, aby sme si tento sen vedeli splniť. Myslím si, že práve pre takéto zápasy robíme šport, v ktorých ide o veľa, sú vypredané, majú výbornú atmosféru a môžeme v nich získať niečo, o čom sme snívali. Veľmi sa na to tešíme a sme extrémne motivovaní, aby sa nám to podarilo,“ vyhlásil pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin.
Jeho tím sa naladil na utorok bezproblémovým ligovým triumfom nad Svitom (97:82) a udržaním prvého miesta v tabuľke. „Atmosféra v tíme je po sobotňajšej výhre dobrá. Veľmi nám pomohlo, dodalo nám sebavedomie a pozitívnu energiu, teda presne to, čo pred takýmto dôležitým zápasom potrebujeme. Sme pripravení nechať na palubovke všetko. Je to pre nás zápas o všetko. Vieme, že ak chceme postúpiť, tak musíme vyhrať. Iná možnosť nie je. Od prvej minúty bude potrebné hrať tímovo, držať spolu počas celého stretnutia a pomáhať si na oboch stranách palubovky. Keď budeme dodržiavať herný plán, tak máme veľkú šancu dosiahnuť želaný výsledok,“ uviedol levický krídelník Patrik Pažický.
Proti Rige zaknihoval pred dvoma mesiacmi spolu so spoluhráčmi historicky prvé víťazstvo (92:73) slovenského tímu v skupinovej fáze LM, s rovnakým imperatívom pôjdu aj do záverečného duelu v F-skupine. Len úspech im totiž s istotou prihrá minimálne ďalšie dve stretnutia v tejto súťaži. „Od prvého vzájomného zápasu v Rige sa toho zmenilo dosť, hlavne u súpera. Prišlo k niekoľkým zmenám v kádri, budeme sa musieť možno nastaviť na nové situácie z pohľadu ich zostavy. Musíme sa však pozerať na seba, plniť veci tak, ako chceme a urobiť ich na najvyššej úrovni, aby sme mohli pomýšľať na víťazstvo. Musí tam byť hlavne obrovská energia a srdce. Verím, že nám k tomu pomôže aj plná hala a dokážeme zo seba dať všetko, čo v nás je, možno až za hranicu našich možností. To je jediná cestu k tomu, ako môžeme byť úspešní,“ zamyslel sa kouč Levíc.
„Žlto-zelení“ môžu v tabuľke skončiť na druhom alebo treťom mieste. Tímy na týchto priečkach čaká v LM v januári 2026 play in na dva víťazné zápasy o miestenky medzi 16 najlepšími. Pri aktuálnom vývoji by si levické družstvo zmeralo sily s nemeckým Fitness First Würzburg Baskets. „Okrem možno prvého zápasu v skupine sme v ďalších stretnutiach ukázali, že sme právom postúpili do skupinovej fázy Ligy majstrov a ani náhodou sme sa v nej nestratili. Keby bolo proti AEK Atény trochu viac športového šťastia, tak sme možno mohli hrať o priamy postup. Všetko sa vyvinulo tak, ako sa malo. Máme všetko vo svojich rukách, ideme si hrať o svoj sen a o predĺženie pôsobenia v Lige majstrov,“ prezradil Madzin.
V prechodnom domovskom stánku v Bratislave sa navyše opäť môžu o oprieť o podporu z tribún, už niekoľko dní pred začiatkom duelu má súboj s Rigou nálepku vypredané. „Je to obrovská vec, tretíkrát sa nám podarilo vypredať halu v Bratislave. Pre nás je to veľká motivácia a odmena za to, že to, ako hráme a ako sa vyvinula skupina, je lákadlom pre divákov. Dúfam, že aj tento duel bude obrovským zážitkom ako boli aj predošlé dve domáce stretnutia Ligy majstrov,“ dodal na záver tréner Patriotov.
program 6. kola F-skupiny skupinovej fázy Ligy majstrov 2025/2026 - utorok 16. decembra, 18.00 h:
NHSZ-Szolnok Olajbányász - AEK Atény (hrá sa v Miškovci)
PATRIOTI LEVICE - VEF Riga (hrá sa v Bratislave)
tabuľka F-skupiny:
1. Atény 5 5 0 425:351 10*
2. Szolnok 5 2 3 371:370 7
3. LEVICE 5 2 3 376:398 7
4. Riga 5 1 4 342:395 6
* postup do druhej fázy LM
