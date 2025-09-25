< sekcia Šport
Levice zdolali Bakken a sú ako prvý slovenský tím v skupine
Zverenci trénera Michala Madzina sa stali jubilejnou 30. krajinou, ktorú čaká účasť v skupinovej fáze LM a skompletizovali tak zoznam účastníkov v sezóne 2025/2026 a 10. edícii súťaže.
Samokov 25. septembra (TASR) - Basketbalisti tímu Patrioti Levice sa stali historicky prvým tímom zo Slovenska, ktorý si zahrá v skupinovej fáze Ligy majstrov (LM). Vo finále kvalifikačného turnaja v bulharskom Samokove triumfovali v tzv. majstrovskej vetve nad dánskym mužstvom Bakken Bears 100:98 po dvojnásobnom predĺžení a na štvrtý pokus im vyšla snaha o pokračovanie v súťaži.
Úradujúci majster Slovenska sa predstaví v F-skupine proti aktuálnemu šampiónovi Maďarska Szolnoku, súčasnému majstrovi Lotyšska a spoločnej lotyšsko-estónskej ligy Rige a tretím do partie je bronzový z predchádzajúcej edície LM AEK Atény. Úvodný duel Levíc je predbežne na programe v stredu 8. októbra o 18.00 h na palubovke Szolnoku.
Levice pokračovali v sebavedomom hernom prejave, ako v predošlých dvoch vystúpeniach na kvalifikačnom turnaji. V prvých minútach finálového zápasu sa opierali o dobrú defenzívu a svojmu súperovi nedovolili takmer nič, preto vyhrávali 10:3. Bakken však v priebehu pár momentov pridal do intenzity vo svojej hre a razom dokázal stiahnuť manko na rozdiel jediného koša. Slovenský tím zareagoval v správnej chvíli, odpoveďou bola sedembodová šnúra a napokon vedenie 20:14 po prvej štvrtine. Druhá časť odštartovala dlhým čakaním na kôš, takmer tri minúty sa nedokázala ani jedna strana presadiť. Už sa hral oveľa vyrovnanejší basketbal, Patrioti a Bakken si často vymieňali tesné vedenie. „Žlto-zelení“ mohli byť po dobrej koncovke spokojnejší, na polčas išli za stavu 39:36.
Vyrovnaný boj pokračoval aj po prestávke, spolu so striedaním tesného náskoku. Patrioti sa mohli oprieť o produktivitu Carriusa, na druhej strane kolektívnejší Bakken sa pokúšal prvýkrát v zápase výraznejšie bodovo vzdialiť. Pred poslednou 10-minútovkou bolo všetko otvorené, Levice však prehrávali 53:56. Slovenskému zástupcovi vyšiel vstup do štvrtej štvrtiny, chvíľkovo sa ocitol v miernom vedení, ale súper okamžite odpovedal a zobral si náskok na svoju stranu. Všetko smerovalo k dramatickému rozuzleniu, na palubovke to bola hra nervov, keďže v hre bolo veľa. Lepšie rozhodnutia robili levickí hráči, do poslednej minúty vstúpili za stavu 73:70. Deen z Bakkenu vyrovnával ťažkou trojkou, ale rovnakou mincou odpovedal na druhej strane Wesson. Opätovne Deen dostal možnosť zrovnať stav, z čiary trestných hodov sa nemýlil a necelých osem sekúnd pred koncom bolo 76:76. Posledný útok mali v rukách Patrioti, ale Wessonovu možnosť byť hrdinom zblokoval Pedersen a išlo sa tak do predĺženia.
V extra čase sa Leviciam najskôr zadrhla ofenzívna činnosť, naopak dánsky tím sa mohol spoľahnúť na Deena s Pedersenom. Nádej na zvrat ešte vykresal Carrius, 47 sekúnd pred koncom dával na 83:84 z pohľadu slovenského tímu. „Žlto-zelení“ sa napokon postarali o ďalšie predĺženie, neuveriteľne ťažkou strelou ho vybojoval McGill. Tento moment im dodal extra dych, druhé predĺženie otvorili sedembodovou šnúrou, ale „medvede“ sa ani za tohto nepriaznivého momentu nevzdali. O všetkom mohli rozhodnúť trestné hody Rombleyho, upravoval nimi na 98:97 z pohľadu dánskeho tímu. Lenže zverenci trénera Michala Madzina si nechali ďalší „magický moment“ v rukáve, za sekundu stihol Carrius vystreliť, trojkou vybojovať triumf a pre slovenského zástupcu účasť v skupinovej fáze LM. Leviciam tak vyšla ich snaha na štvrtý pokus.
kvalifikácia Ligy majstrov - finále:
Patrioti Levice - Bakken Bears 100:98 p2p (39:36, 76:76, 86:86)
Zostava a body Levíc: Carius 33 (11 doskokov), Wesson 20, McGill 19, Dorsey 6, Kivimäki 5 (Musič 15, Solčánsky 2, Krajčovič 0)
najviac bodov Bakkenu: Deen 25, Chenery 20, Ogundiran 12
TH: 29/22 - 16/14, fauly: 21 - 28, trojky: 10 - 10, rozhodovali: Zurapovič (Bos. a Herc.), Krejič (Slov.), Pešič (Srb.), štvrtiny: 20:14, 19:22, 14:20, 23:20 - 10:10, 14:12.
