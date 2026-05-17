Levice zdolali doma Slovan, Madzin: Dôležité víťazstvo
Autor TASR
Levice 17. mája (TASR) - Basketbalisti Patriotov Levice vstúpili úspešne do bojov o Trofej Stanislava Kropiláka pre víťaza Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) v sezóne 2025/2026. V úvodnom finálovom stretnutí triumfovali na domácej palubovke nad Slovanom Bratislava 85:72 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0. Druhý duel je na programe v utorok 19. mája o 18.00 h v bratislavskej Gopass aréne.
Obaja tréneri urobili niekoľko rošád vo svojich základných päťkách so snahou prekvapiť súpera. Levice otvorili dobrou defenzívou, streľbou za tri body a najmä ziskom priaznivého stavu. Slovan sa síce pomalšie rozbiehal, ale napokon našiel svoju silnú zbraň v úvode - podkošový priestor. Osembodovou šnúrou získal vedenie na svoju stranu a po prvej štvrtine viedol 17:16. Tímy predvádzali v ďalšom priebehu ofenzívne ladený basketbal a dlhšiu dobu si vymieňali tesný náskok. „Belasí“ sa opäť chytili osembodovou šnúrou a k tomu pridali čoraz vyššiu efektivitu z trojbodovej vzdialenosti. Hostia sa tak dostali do prvého výraznejšieho trháku, takže domáci museli hľadať spôsob ako zostať v boji o víťazstvo na úvod finálovej série. Levice totiž prehrávali po prvom polčase 36:42.
Patrioti nastúpili po prestávke s veľkou energiou a jasnou ambíciou otočiť vývoj stretnutia na svoju stranu. V priebehu niekoľkých momentov dokázali výrazne okresať z manka, ale Slovan bol naďalej bližšie k zisku prvého finálového bodu. Situáciu však do svojich rúk zobrali na domácej strane Wesson s McGillom, spolu s podporou publika sa momentum stretnutia razom otočilo v prospech Levíc. Hostia sa v správnom momente vzchopili, ale pred záverečnou 10-minútovkou prehrávali 60:64. Domáci basketbalisti sa v štvrtej štvrtine mohli oprieť o lepšie individuálne výkony, defenzívu a streľbu, čo im prinieslo približne šesť minút pred koncom zápasu prvý dvojciferný náskok - 70:60. Slovan sa na dlhú dobu strelecky odmlčal, čím sa napokon pripravil o šancu uspieť na levickej palubovke na začiatok finále. Patrioti si bezpečne ustrážili koncovku a sú krok bližšie k obhajobe majstrovského titulu.
ďalší program finále Tipos SBL 2025/2026 /na 4 víťazstvá/:
druhý zápas, utorok 19. mája o 18.00 h: BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice
tretí zápas, štvrtok 21. mája o 18.00 h: Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava
štvrtý zápas, nedeľa 24. mája o 18.00 h: BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice
prípadný piaty zápas, piatok 29. mája o 19.00 h: Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava
prípadný šiesty zápas, nedeľa 31. mája o 18.00 h: BC Slovan Bratislava - Patrioti Levice
prípadný siedmy zápas, streda 3. júna o 19.00 h: Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava
Tipos SBL 2025/2026 - 1. zápas finále play off /na 4 víťazstvá/:
Patrioti Levice - BC Slovan Bratislava 85:72 (36:42)
zostavy a body
Levice: McGill 25, Bojanovský, Stuckman a Wesson po 10, Ogundiran 5 (Dorsey 19, Bursač 6, Krajčovič, Pažický a Solčánsky 0)
Slovan: Medford 19, Pot 8, Szabó 5, Howard 4, James 0 (Thornton 16, Abrhám a Stevenson po 7, Majerčák a Pavelka po 3)
TH: 15/14 - 7/6, fauly: 15 - 19, trojky: 11 - 12, rozhodovali: Kúkelčík, Ženiš, Uhrin, štvrtiny: 16:17, 20:25, 28:18, 21:12, 1885 divákov.
/stav série: 1:0/
hlasy po zápase /TASR/:
Michal Madzin, tréner Levíc: „Duel som videl ako veľmi ťažký, ale podľa mňa to bola krásna finálová bitka. Hralo sa v plnej hale, v peknej atmosfére a našťastie so šťastným koncom pre nás. Jeden z rozdielov bol ten, že oveľa dôslednejšie sme začali brániť a hlavné bolo to, že sme im nenechali druhé šance. V prvom polčase mali tuším 13 útočných doskokov, Pot tam sám doskočil možno tri lopty a zakončil spod koša. V druhom polčase si takéto ľahké veci nepamätám. Bol to dôležitý faktor, od toho sa odvíjal útok a sebavedomie v ofenzíve. Je to pre nás extrémne dôležité víťazstvo doma.“
Boris Bojanovský, hráč Levíc: „Dôležitý bod a vôbec sa nerodil jednoducho. Vyzerá to, že sme vyhrali dvojciferným rozdielom, ale hlavne v prvom polčase máme čo zlepšovať.“
Aramis Naglič, tréner Slovana: „Prvý polčas bol taký, aký sme chceli. S Levicami je potrebné hrať úplne kontrolovane, ak chcete zostať v boji o víťazstvo. Korektne sme kontrolovali útok a obranu, mali sme o 15 doskokov viac na svojom konte. Vyzeralo to dosť koncentrovane, ale v úvode druhého polčasu sme urobili dve-tri chyby v obrane. Keď sa Levice rozohrajú a chytia strelecký rytmus, tak je veľmi ťažké s nimi hrať. Na druhej strane, stratili sme aj útočnú koncentráciu. Začali sme hrať individuálne z rohu, čo je podľa mňa najhoršia útočná verzia. Po každej strane prišiel protiútok, čo sú chyby, ktoré musíme pozrieť a skúsiť ich vymazať. Nie je to jednoduché, Levice majú vysokú kvalitu a dvoch rozdielových hráčov - McGilla a Wessona.“
David Abrhám, hráč Slovana: „Myslím si, že to bol zápas hodný finále. Malo to všetko, čo to malo mať. My sme v prvom polčase udávali tempo, boli sme agresívnejší a hrali sme sebavedomo. Levice na nás v druhom polčase vybehli, chytili veľké sebavedomie a bolo ich ťažké zastaviť. My sme urobili veľmi veľa chýb, v útoku sme sa zasekli. Musíme si to rozanalyzovať a v utorok si dávať na to pozor.“
