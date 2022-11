Levice zdolali Keravnos 86:80 a pripísali si druhý triumf v EP FIBA

Európsky pohár FIBA – D-skupina:



Patrioti Levice – BC Keravnos Strovolou 86:80 (36:37)



Zostava a body Levíc: Lapornik 23, Freeman 21, McCallum 12, Wade-Chatman 10, Bachan 8 (Bojanovský 6, Kovac 3, Kotásek 0) - najviac bodov Keravnos: Burns 23, Krubally 16, Stylianou 10



TH: 18/12 – 17/13, Fauly: 19 - 18, Trojky: 10 - 9, Štvrtiny: 16:15, 20:22, 22:19, 28:24, Rozhodovali: Faur (Rum.), Pipan, Krajnč (obaja Slov.), 1500 divákov.

hlasy po zápase:



Michal Madzin, tréner Levíc: "Pre nás je to super víťazstvo so super emóciami. Buďme šťastní za víťazstvo, skutočne veľká bojovnosť o každú loptu. Hráči sa hádzali po zemi. Hralo sa vo výbornej atmosfére, ktorá pomohla k tomu, aby všetci hráči dali zo seba všetko. Myslím si, že všetci, ktorí sme boli v hale, sme si to mohli užiť.“







Martin Bachan, hráč Levíc: "Sme radi, že sa nám to podarilo doma uhrať. Veľmi náročný zápas, či už fyzicky alebo psychicky. Nesmierne vyrovnané do poslednej sekundy. Teší nás to.“







Michail Kakiouzis, tréner Keravnosu: „Ťažký zápas proti kvalitnému súperovi. Držali sme sa v zápase a v hre o víťazstvo, ale urobili sme z taktického hľadiska niektoré dôležité straty. Tie nás napokon stáli zápas. Kľúčové pre nás, že po Opave sa nám podarilo aj proti Leviciam udržať priaznivé skóre zo vzájomných zápasov. Máme pred sebou ešte jeden zápas, v ktorom si chceme vybojovať postup do ďalšej fázy.“







Tabuľka D-skupiny:



1. Levice 5 2 3 380:390 7



2. Balkan 4 3 1 317:296 7



3. Keravnos 5 2 3 396:395 7



4. Opava 4 2 2 300:312 6



Levice 22. novembra (TASR) – Basketbalisti Patriotov Levice si vybojovali v D-skupine Európskeho pohára FIBA druhé víťazstvo, keď doma triumfovali nad cyperským BC Keravnos Strovolou 86:80. Zostali tak v hre o postup do ďalšej fázy súťaže. O všetkom rozhodne až záverečný duel v skupine, v stredu 30. novembra o 19.00 h bude ich súperom česká Opava.Americkí legionári v službách Levíc – Freeman a McCallum, mali výborný nástup do stretnutia, svoj tím dostali do tesného vedenia. Keravnos však od začiatku preukazoval svoju kvalitu a tak sa hralo od prvej minúty dosť ofenzívne. Kolektívny výkon držal Patriotov, ale hostia sa držali na dostrel. Po prvej časti bolo skóre tesné – 16:15. Levičania boli na tom herne lepšie, ale v ceste za vyšším náskokom ich brzdili početné chyby. Vedenie sa prelievalo zo strany na stranu, celkovo diváci videli veľmi intenzívny a tvrdý zápas, oba tímy si uvedomovali, čo je v hre. O niečo spokojnejší napokon išli do šatne hráči Keravnosu, prvý polčas vyhrali 37:36.Začiatok druhého bol tiež v znamení Američanov v levickom drese a aj kvalitnej obrany. Keravnos bol však nekompromisný, trpezlivo čakal na domáce chyby a tvrdo ich trestal. Tímovo sa Patrioti prepracovali k vedeniu, dôležité body prišli od Bachana, Lapornika, Wade-Chatmana a McCalluma. Necelé dve minúty pred koncom tretej štvrtiny bolo dokonca vedenie „žlto-zelených“ dovtedy najvyššie v zápase – 56:51, ale dlho sa ho nepodarilo udržať. Náskok sa zmenšil na dva body – 58:56, keď posledné slovo mal Wade-Chatman súčasne s klaksónom. Záverečná štvrtina priniesla veľké momenty, najmä v podaní domáceho Lapornika. Slovinský reprezentant nasmeroval svoje družstvo k uchovaniu postupových nádejí, keď jeho tím získal druhú výhru v súťaži.