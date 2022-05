Levickí basketbalisti zdolali v 3. finále Lučenec 95:59

Niké Slovenská basketbalová liga - 3. zápas finále play off:



Patrioti Levice - BKM Lučenec 95:59 (48:22)



Zostavy a body:



Levice: Clark 18, Abrhám 15, Krajčovič 12, McCallum 8, Bojanovský 4 (Volárik 15, Freeman 10, Volárik 7, Chaban a Szabó po 3, Adámik 0)



Lučenec: Ancrum a Castlin po 13, Johns 11, Bolek a Zorvan 0 (Pruitt 12, Láštic 10, Siládi 0)



TH: 20/16 - 15/10, fauly: 20:19, trojky: 13:3, rozhodovali: Tomašovič, Kúkelčík, Margala, štvrtiny: 26:6, 22:16, 20:20, 27:17, 1600 divákov.



/stav série: 2:1/

hlasy po zápase:



Michal Madzin, tréner Levíc: "Som rád, kiežby to tak bolo, že domáce tímy budú jasne vyhrávať. Od prvej štvrtiny sme boli agresívni, Lučenec sme donútili k viacerým stratám. Z toho sme mali energiu do útoku. Myslím si, že to bol kľúčom a rozhodlo to, že sme Lučenec v prvej štvrtine ubránili na 6 bodoch."



Samuel Volárik, hráč Levíc: "Myslím si, že sme z našej strany opäť začali výbornou obranou. Lučenec sme nepustili k ničomu. Lučenec dal len dva body za 8 minút, my sme naťahovali skóre. Od prvej štvrtiny sme stanovili, akým tempom sa v zápase bude hrať a že budeme hrať našu hru. Som toho názoru, že sme to ako-tak celé stretnutie držali. Lučenec sme udržali na 59 bodoch. Samozrejme, na konci prišlo mierne poľavenie, ale s výkonom môžeme byť spokojní. Stále je to však len 2:1, nemôžeme lietať, musíme zostať na zemi."



Daniel Sokolovsky, tréner Lučenca: "Samozrejme, sme sklamaní. Po skvelej odpovedi z našej strany v druhom finálovom zápase, sa to podobalo na úvodný duel v tejto sérii. Opäť sa zopakoval zlý vstup, možno za tým hľadať odlišné dôvody. Súperovi sme hádzali do rúk loptu, z toho boli rýchle protiútoky a ľahké body. Tieto faktory vždy robia zápas ťažším. Očakávali sme, že bez Buieho nás v útoku čakajú výzvy, ale dúfali sme, že sa to nejako bude kompenzovať. Žiaľ, nestalo sa to."



Juraj Láštic, hráč Lučenca: "Nerobili sme to, čo sme si pred zápasom povedali. V obrane sme robili zbytočné chyby. Síce sme zlepšili niektoré veci, ktoré sme robili zle v prvom stretnutí, ale stále tam bolo veľa nedostatkov. Máme na čom pracovať."



Levice 1. mája (TASR) - Patrioti Levice triumfovali v nedeľu v treťom dueli finále play off Niké Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) nad BKM Lučenec bez väčších problémov 95:59 a v sérii na štyri víťazstvá vedú 2:1 na zápasy. Zverencov trénera Michala Madzina potiahol najvýraznejším spôsobom Donte Clark s 18 bodmi.Vo finále tak zatiaľ majú jasne navrch domáce tímy. Séria sa sťahuje opäť do Lučenca, štvrtý duel je na programe v stredu 4. mája o 18.00 h.Hostia pricestovali bez svojho herného lídra Desure Buieho, čo sa už hneď v prvej štvrtine naplnilo prejavilo. Levice totiž opäť nastúpili výrazne lepšie v obrannej a útočnej činnosti. Najskôr zaznamenali úvodných 5 bodov zápasu, neskôr sa 16-bodovým úsekom dostali do mimoriadne komfortného vedenia. Lučenčania sa strelecky trápili, šesť minút sa bodovo nepresadili. V mnohých ohľadoch sa opakoval scenár z úvodnej finálovej konfrontácie, keď bol na palubovke jasne dominantný jeden tím. Takmer ideálny nástup Patriotov podčiarkol v závere úvodnej časti Krajčovič, úspešným pokusom upravil na 26:6. Nič zásadné sa nezmenilo ani v ďalších minútach, na domácej strane sa postupne rozstrieľali viacerí hráči a náskok atakoval 30-bodovú hranicu. V závere prvého polčasu sa dostal k slovu aj Lučenec, dokázal však iba skorigovať skóre na 22:48 z jeho pohľadu pred prestávkou.Druhý polčas sa niesol v značne voľnejšom duchu z pohľadu obrán, tento scenár viac vyhovoval hosťom. Domáci si však strážili dianie na palubovke a hlavne svoj komfortný náskok. Lučenec nedokázal vyvinúť dlhodobejší tlak, Levice tak išli do záverečnej časti za stavu 68:42. Štvrtá štvrtina podľa očakávania zásadnú zmenu nepriniesla, Patrioti si už nenechali zobrať druhý finálový bod zo svojich rúk. V závere tak mohla dostať priestor aj omladina na oboch stranách, o víťazovi duelu bolo rozhodnuté.