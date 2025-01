Levice zdolali v rozstrele Lučenec a získali Slovenský pohár

Finále:



MIMEL Lučenec - Futsal team Levice 3:4 pp a rozstrele z 6 m (2:0, 1:3 - 0:0, 0:0 - 0:1)



Góly: 18. Leovski, 20. Belaník, 24. Vrábel - 32. Vrábel (vlastný), 32. Gabaš, 40. Rakica

Zápas o 3. miesto:



Futsal Academy Žilina - 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec UK Bratislava 6:4 (4:2)



Góly: 8. a 9. Čelko, 9. a 35. Šipčiak, 10. Jankovský, 28. Tvrdý - 2. Gajdács, 12. Rusnák, 30. Lauko, 39. Mészároš



Výsledky semifinále (10.januára 2025):



Futsal team Levice - 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava 3:2 (2:2)



Góly: 3. Drozdov, 15. Bielik, 35. Oliveira - 20. a 20. Haramia







Futsal Academy Žilina - MIMEL Lučenec 0:6 (0:2)



Góly: 9., 40. Belaník, 12., 36. Greško, 30., 38. Vrábel

Nové Zámky 11. januára (TASR) - V Nových Zámkoch vyvrcholili v sobotu boje futsalistov o Slovenský pohár, ktorý získali Levice, keď zdolali Lučenec 4:3 po jedenástkovom rozstrele.Lučenec ovládol dve predchádzajúce edície turnaja Final Four v Prievidzi a Leviciach, ktoré skončili v oboch prípadoch tretie. Vo dvoch semifinále ich poslal do boja o 3. miesto práve Lučenec. Ten vyhrával v sobotu ešte v polovici druhého dejstva 3:0, no Levičania vyrovnali v poslednej minúte, ustáli predĺženia a lepšie zvládli rozstrel.