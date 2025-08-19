< sekcia Šport
Levice získali skúseného útočníka Slováka
Slovák je jeden z piatich hráčov, ktorí odohrali v slovenskej extralige viac než tisíc zápasov.
Autor TASR
Levice 19. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Slovák sa dohodol na spolupráci s klubom HK TAM Levice, ktorý pôsobí v druhej najvyššej slovenskej súťaži. Pre dvojnásobného majstra Slovenska ide o návrat do Slovenskej hokejovej ligy po šiestich rokoch, v ročníku 2019/2020 v nej hral za Bratislava Capitals. Levický klub informoval o angažovaní 36-ročného centra na sociálnych sieťach.
Slovák je jeden z piatich hráčov, ktorí odohrali v slovenskej extralige viac než tisíc zápasov. Tisícku pokoril v závere uplynulej sezóny 2024/2025, ktorú dohral v drese Slovana Bratislava. V najvyššej slovenskej súťaži hral najmä za materský klub HK Nitra, ale aj za Košice, Zvolen, Žilinu, Banskú Bystricu a Nové Zámky. V 1011 zápasoch dosiahol bilanciu 247 gólov a 396 asistencií. V roku 2016 pomohol Nitre k historickému titulu, zo zisku Pohára Vladimíra Dzurillu sa tešil aj v roku 2023 v drese HC Košice.
Slovák je jeden z piatich hráčov, ktorí odohrali v slovenskej extralige viac než tisíc zápasov. Tisícku pokoril v závere uplynulej sezóny 2024/2025, ktorú dohral v drese Slovana Bratislava. V najvyššej slovenskej súťaži hral najmä za materský klub HK Nitra, ale aj za Košice, Zvolen, Žilinu, Banskú Bystricu a Nové Zámky. V 1011 zápasoch dosiahol bilanciu 247 gólov a 396 asistencií. V roku 2016 pomohol Nitre k historickému titulu, zo zisku Pohára Vladimíra Dzurillu sa tešil aj v roku 2023 v drese HC Košice.