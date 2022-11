Levice zostali v hre, Lapornik: Rozhodujúca bola chuť vyhrať

Levice 23. novembra (TASR) - Najvyššia návšteva v levickej športovej hale v prebiehajúcej sezóne videla prvý domáci úspech basketbalistov Patriotov Levice v D-skupine Európskeho pohára FIBA. Po víťazstve v Bulharsku dokázali triumfovať aj nad cyperským Keravnosom (86:80) a udržať si postupovú nádej. O všetkom sa tak rozhodne až v samotnom závere a v československej konfrontácii s Opavou.



Mimoriadna vyrovnanosť stretnutia je zrejmá aj z pohľadu na štatistiky, ani jeden tím neviedol o viac ako sedem bodov. Takýto náskok Levíc aj tak prišiel až v záverečných momentoch, keď naháňali čo najvyšší rozdiel, aby preskočili svojho súpera v tabuľke. "Hrali neskutočne fyzicky a tvrdo, ale vedeli sme sa tomu prispôsobiť mentálne aj fyzicky. To bolo extrémne dôležité. Bolo to tak, že sme súperovi nedali možnosť odskočiť a stále sme sa držali, respektíve sme boli v miernom vedení. Možno nám to stále dávalo nové sily bojovať a robiť všetko na maximum," povedal pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin.



Jeho hráči ustáli nie práve najľahšie prvé minúty duelu a podobne, ako tomu bolo v bulharskom Botevgrade, aj pred domácim publikom sa to ukázalo ako podstatné. "Ako som vravel v rozhovore pred týmto zápasom, vedeli sme, že nás čaká ťažké stretnutie. Keravnos hrá mimoriadne agresívne, na mňa si dávali extra pozor. Pripravili sme sa na to, síce sme mali problém s ich útočným doskokom, ale v druhom polčase sme si to ustrážili. Keď sme premenili niektoré voľné strely, tak sme si podľa mňa tento úspech zaslúžili. Rozhodujúca bola chuť po víťazstve a chladná hlava," povedal s 23 bodmi najlepší strelec žltozelených Miha Lapornik.



Chuť po víťazstve sa preukázala najmä v poslednej štvrtine, keď prichádzali "veľké" strely takmer od každého hráča, ktorý bol v danej chvíli na palubovke. Kolektívnym poňatím sa Leviciam podarilo zvládnuť ďalšie stretnutie, v ktorom im išlo opäť doslova o všetko. "Som rád, že každý pridal ruku k dielu. To chceme mať stále. Nejde o to, komu potom vyjde záverečná strela alebo dá body, ale ako sa aj k tomu dostaneme. Robotu odviedol každý v extrémne dôležitých momentoch nielen vo štvrtej štvrtine, ale počas celého zápasu," myslí si Madzin.



U domácich sa prehra nepripúšťala, tá by totiž znamenala stopku z pohľadu šancí na ďalšiu fázu v Európskom pohári FIBA. K prvej domácej výhre v tejto súťaži potiahlo Patriotov 1500 divákov, čo potešilo aj trénera: "Chcem poďakovať ľuďom, že prišli a hnali nás. Asi môžem za všetkých povedať, že oveľa lepšie sa potom funguje a bojuje. Boli tam emócie, aj s podporou týchto fanúšikov vydali hráči zo seba maximum."



Povestný "šiesty hráč" v hľadisku sa mohol na konci radovať, pretože o týždeň môže prísť pomôcť k tomu, aby sa podarilo naplniť tajný sen Levičanov pred začiatkom účinkovania v Európskom pohári FIBA - postup do druhej fázy súťaže. "Máme pred sebou ešte jeden zápas, do ktorého dáme všetko. Z tohto pohľadu je táto výhra dôležitá. Verím, že sa nám to podarí. Na prehru s Lučencom sme okamžite zabudli, bola pre nás akýmsi budíčkom, pretože na toto stretnutie sme boli pripravení," vyhlásil Lapornik.



Leviciam sa síce nepodarilo vyhrať v ideálnom prípade o 10 a viac bodov, ale aj výhra o šesť sa cení. Teraz budú Levičania pozorne sledovať zápas Opavy s Balkanom, aby vedeli, na čom sú pred stredajšou československou bitkou. "Buďme šťastní, bojovalo sa o každú loptu. Tak ako je to teraz o šesť bodov, tak sme ešte tri minúty pred koncom zubami-nechtami bojovali, aby sme toto stretnutie vôbec vyhrali. Dôležité je, že sme v hre a v poslednom zápase sa rozhodne o všetkom. Poďme sa na to čo najlepšie pripraviť a pokúsiť sa to zvládnuť," dodal domáci kouč.