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Levice zostávajú doma bez výhry, so Zielonu Górou prehrali 88:90
Oproti prvému meraniu síl sa v Leviciach už od úvodnej štvrtiny hrala oveľa ofenzívnejšia partia.
Autor TASR,aktualizované
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Levice 19. novembra (TASR) - Basketbalisti tímu Patrioti Levice zaznamenali v B-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) tretiu prehru za sebou, doma nestačili na poľskú Zastal Zielonu Góru po výsledku 88:90. Šance zverencov trénera Michala Madzina na jednu z dvoch postupových miesteniek sa tak výrazne skomplikovali, na konte majú dve výhry a päť prehier. Po reprezentačnej prestávke ich čaká najbližší duel v stredu 9. decembra o 18.00 h proti maďarskému NHSZ-Szolnok Olajbányász.
Oproti prvému meraniu síl sa v Leviciach už od úvodnej štvrtiny hrala oveľa ofenzívnejšia partia. Najskôr si tímy vymieňali tesné vedenie, ale potom sa Poliakom podarilo odskočiť úsekom 10:1 do výraznejšieho trháku. Patrioti však reagovali oddychovým časom, odpovedali úsekom 14:2 a prvú 10-minútovku napokon vyhrali 25:21. Nástup do druhej časti domácim basketbalistom vôbec nevyšiel, v priebehu niečo vyše troch minút inkasovali od súpera 12 bodov v rade. Levičania sa následne snažili zapnúť na oboch stranách palubovky, aby sa im Zielona Góra bodovo veľmi nevzdialila, lenže najmä Brkič bol strelecky neomylný. Po prvom polčase tak prehrávali Patrioti 42:53.
Ani vstup do tretej štvrtiny nebol z levického pohľadu ideálny, súper si pomohol tentoraz úsekom 7:1 a viedol už 17-bodovým rozdielom. Náznak zlepšenia prišiel s produktivitou Watsona-Gaylea, ale Zielona Góra vedela okamžite zareagovať na domáci nástup. Až v koncovke prišla nádej na obrat, no stav pred štvrtou periódou bol naďalej nepriaznivý - 63:74. Levice nevzdávali boj o prvé domáce víťazstvo v skupine, avšak hostia si kontrolovali svoj náskok. Domáci napokon aj napriek stíhacej jazde v závere neuspeli a postupová šanca na ďalšiu fázu EP FIBA sa posunula skôr do teoretickej roviny.
Európsky pohár FIBA - B-skupina:
Patrioti Levice - Zastal Zielona Góra 88:90 (42:53)
Levice: Chavez 19, Ohams 16 (10 doskokov), Brooks 13, Pažický 6, Volárik 5 (Watson-Gayle 21, Dorsey a Solčánsky po 3, Bojanovský 2)
Najviac bodov Z. Góry: Brkič 21, White 16, Lewis 14
TH: 22/12 - 10/6, fauly: 16 - 22, trojky: 10 - 10, rozhodovali: Baloun (ČR), Docenko (Ukr.), Rozenfelds (Lot.), štvrtiny: 25:21, 17:32, 21:21, 25:16.
Patrioti Levice - Zastal Zielona Góra 88:90 (42:53)
Levice: Chavez 19, Ohams 16 (10 doskokov), Brooks 13, Pažický 6, Volárik 5 (Watson-Gayle 21, Dorsey a Solčánsky po 3, Bojanovský 2)
Najviac bodov Z. Góry: Brkič 21, White 16, Lewis 14
TH: 22/12 - 10/6, fauly: 16 - 22, trojky: 10 - 10, rozhodovali: Baloun (ČR), Docenko (Ukr.), Rozenfelds (Lot.), štvrtiny: 25:21, 17:32, 21:21, 25:16.
Oproti prvému meraniu síl sa v Leviciach už od úvodnej štvrtiny hrala oveľa ofenzívnejšia partia. Najskôr si tímy vymieňali tesné vedenie, ale potom sa Poliakom podarilo odskočiť úsekom 10:1 do výraznejšieho trháku. Patrioti však reagovali oddychovým časom, odpovedali úsekom 14:2 a prvú 10-minútovku napokon vyhrali 25:21. Nástup do druhej časti domácim basketbalistom vôbec nevyšiel, v priebehu niečo vyše troch minút inkasovali od súpera 12 bodov v rade. Levičania sa následne snažili zapnúť na oboch stranách palubovky, aby sa im Zielona Góra bodovo veľmi nevzdialila, lenže najmä Brkič bol strelecky neomylný. Po prvom polčase tak prehrávali Patrioti 42:53.
Ani vstup do tretej štvrtiny nebol z levického pohľadu ideálny, súper si pomohol tentoraz úsekom 7:1 a viedol už 17-bodovým rozdielom. Náznak zlepšenia prišiel s produktivitou Watsona-Gaylea, ale Zielona Góra vedela okamžite zareagovať na domáci nástup. Až v koncovke prišla nádej na obrat, no stav pred štvrtou periódou bol naďalej nepriaznivý - 63:74. Levice nevzdávali boj o prvé domáce víťazstvo v skupine, avšak hostia si kontrolovali svoj náskok. Domáci napokon aj napriek stíhacej jazde v závere neuspeli a postupová šanca na ďalšiu fázu EP FIBA sa posunula skôr do teoretickej roviny.
hlasy po zápase /JOJ Šport/:
Michal Madzin, tréner Levíc: „Vrátili sme sa. Skôr však mrzí to, že sme prehrávali o 20 bodov. Na konci nám padli zázračné a ťažké strely, ktoré možno predtým nepadli, ale skôr ide o to, že sme museli doháňať 20 bodov. Dlho sme nevedeli nájsť obranu, aby sme ich dokázali zastaviť. Dostali sme 53 bodov v prvom polčase, čo vidím ako hlavný problém. Bol to iný zápas ako prvé stretnutie. Mali možno podobné pozície, ktoré nevedeli premeniť alebo sa vytrápili v útoku. Teraz im od prvej minúty padla strela a uvoľnili sa. Riešenie na našu obranu bolo efektívne. Museli sme urobiť určité úpravy. Škoda toho prvého polčasu, 42 bodov nie je zlé útočne, ale dostali sme veľmi veľa bodov. V druhom polčase sa to zlepšilo, ale žiaľ, náskok, ktorý si vytvorili, bol evidentne zmazateľný, ale veľmi ťažko.“
Patrik Pažický, hráč Levíc: „V prvom polčase sme urobili veľa chýb, oni boli agresívnejší v útoku a v obrane, a tak si spravili náskok. V druhom polčase sme zvýšili energiu, ale nakoniec to nestačilo. Snažili sme sa ísť od obrany k obrane, v útoku si vieme nájsť voľné strely. Záviselo to hlavne od obrany.“
Michal Madzin, tréner Levíc: „Vrátili sme sa. Skôr však mrzí to, že sme prehrávali o 20 bodov. Na konci nám padli zázračné a ťažké strely, ktoré možno predtým nepadli, ale skôr ide o to, že sme museli doháňať 20 bodov. Dlho sme nevedeli nájsť obranu, aby sme ich dokázali zastaviť. Dostali sme 53 bodov v prvom polčase, čo vidím ako hlavný problém. Bol to iný zápas ako prvé stretnutie. Mali možno podobné pozície, ktoré nevedeli premeniť alebo sa vytrápili v útoku. Teraz im od prvej minúty padla strela a uvoľnili sa. Riešenie na našu obranu bolo efektívne. Museli sme urobiť určité úpravy. Škoda toho prvého polčasu, 42 bodov nie je zlé útočne, ale dostali sme veľmi veľa bodov. V druhom polčase sa to zlepšilo, ale žiaľ, náskok, ktorý si vytvorili, bol evidentne zmazateľný, ale veľmi ťažko.“
Patrik Pažický, hráč Levíc: „V prvom polčase sme urobili veľa chýb, oni boli agresívnejší v útoku a v obrane, a tak si spravili náskok. V druhom polčase sme zvýšili energiu, ale nakoniec to nestačilo. Snažili sme sa ísť od obrany k obrane, v útoku si vieme nájsť voľné strely. Záviselo to hlavne od obrany.“
tabuľka B-skupiny:
1. Girona 7 5 2 628:538 12
3. Zielona Góra 7 5 2 597:587 12
3. Oostende 7 5 2 558:547 12
4. Szolnok 7 3 4 569:603 10
5. LEVICE 7 2 5 524:559 9
6. Bukurešť 7 1 6 574:616 8
ďalší program Patriotov Levice v B-skupine EP FIBA 2026/2027:
9. decembra, 18.00 h: NHSZ-Szolnok Olajbányász - Patrioti Levice
15. decembra, 19.00 h: Patrioti Levice - CS Dinamo Bukurešť
22. decembra, 19.00 h: Patrioti Levice - FIATC Girona
1. Girona 7 5 2 628:538 12
3. Zielona Góra 7 5 2 597:587 12
3. Oostende 7 5 2 558:547 12
4. Szolnok 7 3 4 569:603 10
5. LEVICE 7 2 5 524:559 9
6. Bukurešť 7 1 6 574:616 8
ďalší program Patriotov Levice v B-skupine EP FIBA 2026/2027:
9. decembra, 18.00 h: NHSZ-Szolnok Olajbányász - Patrioti Levice
15. decembra, 19.00 h: Patrioti Levice - CS Dinamo Bukurešť
22. decembra, 19.00 h: Patrioti Levice - FIATC Girona