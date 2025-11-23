< sekcia Šport
Levice zvíťazili nad Košicami 103:73 a sú suverénne na čele
Obhajcovia titulu zvíťazili aj vo svojom desiatom zápase a suverénne figurujú na čele tabuľky.
Autor TASR
Levice 23. novembra (TASR) - Basketbalisti Levíc sú v prebiehajúcej sezóne Tipos SBL naďalej nezdolaní. Obhajcovia titulu zvíťazili aj vo svojom desiatom zápase a suverénne figurujú na čele tabuľky. V nedeľnom dueli 10. kola zdolali Košice Wolves jasne 103:73.
Tipos SBL - 10. kolo:
Patrioti Levice - Košice Wolves 103:73 (51:31)
Najviac bodov: Dorsey 29, Solčánsky 17, McGill 10 - John 18, Rupert 13, Carter-Hollinger 11, 1060 divákov.
Tipos SBL - 10. kolo:
Patrioti Levice - Košice Wolves 103:73 (51:31)
Najviac bodov: Dorsey 29, Solčánsky 17, McGill 10 - John 18, Rupert 13, Carter-Hollinger 11, 1060 divákov.