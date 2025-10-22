< sekcia Šport
Levice zvíťazili v 12. kole na ľade Martina 3:1 a sú na čele
Martin je tretí so sedembodovou stratou na Levice.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Hokejisti HK TAM Levice sú po 12. kole TIPOS ligy novým lídrom druhej najvyššej slovenskej súťaže. V stredu zvíťazili na ľade Martina 3:1 a na čele majú jednobodový náskok pred Humenným, ktoré uspelo v Nových Zámkoch 2:1 po predĺžení. Martin je tretí so sedembodovou stratou na Levice.
12. kolo TIPOS SHL:
MHA Martin - HK TAM Levice 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Góly: 4. Paulíny (Bakala) - 21. Král (Vaňo, Štrbáň), 57. Králik (Svitana), 60. Chlepčok. Rozhodvali: Smrek, Valo - Rehák, Beniač, vylúčení: 1:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 1320 divákov
Martin: Novotný - Burzík, Pacalaj, Jakubík, Gralák, Bakala, Nátny, Štípala - Barto, Thomka, Paulíny - Fafrák, Babka, Vybíral - Rešetár, Stručka, Siakeľ - Tomaník, Fúčela, Pekarčík
Levice: Maťovčík - Pánik, Rais, Valent, Pač, Meszároš, Štrbáň, Bajza. Hlinka - Chlepčok, Slovák, Alapuranen - Králik, Svitana, Bartakovics - Vaňo, Král, Sobotka - Gellen, Rubin, Ozimák -
TSS GROUP Dubnica - HK Žiar nad Hronom 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Góly: 2. Feranec (Beráts), 27. Legalin (Hovorka, Pangelov), 48. Pobežal (Chatrnúch, Haščič), 52. Tybor (Nahalka, Chatrnúch), 59. Ružek (Balko) – 4. Sládok (Magdolen, Babeliak). Rozhodovali: Korba, Fridrich – Ščurka, Ševčík, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky a oslabenia 0:0
Dubnica: Boľo – Pangelov, Hovorka, Beráts, Chatrnúch, Nahalka, Szabo, Janík – Legalin, Švec, Tybor – Sabadka, Ďuriš, Feranec –Pobežal, Beňačka, Haščič – Ružek, Vaňo, Balko
Žiar: Brezáni – Hraško, Dosek, Sládok, Zubák, Čulík, Fecko, Krajči, Matula – Mikula, Uski, Gašpar – Stupka, Babeliak, Magdolen – Ďaloga, Brumerčík, Lopušan – Suľovský, Kylnar, Rajčan.
HC Nové Zámky - HC 19 Humenné 1:2 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 50. Štrauch (Šutý) - 24. Borov (Šachvorostov), 65. Borov. Rozhodovali: Hlinka, Staňo – Hanko, Nosek, vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.
Nové Zámky: Dubek – Olson, Krchňavý, Korím, Čajkovič, Melicher, Vaverčák, Jombík – White, Paul, Molnár – Štrauch, Šutý, Csányi – Hazala, Czuczor, Frankovič – Šuty, Sulík, Kodhaj – Kohút
Humenné: Lackovič – Cibák, Zekucia, Jacko, Pavúk, Pulščák, J. Pišoja, Urban – Vaško, Toma, Žitný – Borov, Železkov, Šachvorostov – Vsevolod Kurovsky, Linet, Ragan – Sokoli, Frič, Vaculík – Vladislav Kurovsky.
HK ‘95 Považská Bystrica - HK Skalica 2:7 (1:2, 0:2, 1:3)
Góly: 11. J. Zlocha (Nahálka, Beták), 55. Galimov (Belic) -
5. Špirko (Škápik, Jurák), 14. Kuba (Špirko, Filip), 27. Obdržálek (Jurík, Nemec), 31. Nemec (Jurík, Kubíček), 46. Fungáč (Šátek, Duban), 47. Nemec (Obdržálek, Kubíček), 48. Špirko (Jurák, Kuba)
Rozhodovali: Kalina, Čahoj – Janiga, Kováčik, vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
P. Bystrica: Kaľavský – Nahálka, Omelka, J. Ďurkech, Rajnoha, A- Zlocha, L. Ďurkech, Putala, Gachulinec – Urbánek, J. Zlocha, Beták – Belic, Ferenyi, Galimov – Zemko, Štefánik, Rojko – Ligas, Rufati, Rehák
HC BIT markets TEBS Bratislava - HC MUŠLA Topoľčany 2:3 pp a sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 22. Lupták (Knižka, Jendek), 52. Jendek (Buc, Zahradník) – 8. Šišovský (Stránský, Ondria), 29. Šišovský (Ejem, Stránský), rozh. nájazd premenil Bečka, Rozhodovali: Müller, Magušin - Fekete, Junek, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0
HC BIT markets: Vojvoda – Luža, Kršák, Knižka, Petras, Hauser, Fatul, Černák, Innanmaa – Hamráček, Jakubík, Ridzoň – Zahradník, Buc, Géci – Samadov, Bodnár, Habda – Včelka, Jendek, Lupták
Topoľčany: Noskovič – Pupák, Ejem, Bystričan, Sedlák, Benko, Štefanka, Bajzík, Sabo – Gergel, Bečka, Ožvald – Šišovský, Stránský, Piačka – Matej, Hurtaj, Janča – Ondria, Mamonov, Pšenko
