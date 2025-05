Levice zvládli aj 2. finálový zápas, Madzin: Úžasné pocity

Tipos SBL – druhý zápas finále play off /na 3 víťazstvá/:



Inter Bratislava – Patrioti Levice 77:82 (44:37)



Inter: Cousins 23, Szabó 12, Caruthers 9, Gunn 6, Volárik 5 (Stevenson 17, Buttrick 5, Majerčák 0)



Levice: Abrhám 21, Hicks 16, Jelks 10, Pavlovič 9, Bojanovský 8 (Trice 11, Gamble 6, Krajčovič a Pažický 0)



TH: 12/10 – 15/11, fauly: 18 - 19, trojky: 7 - 11, rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Kúkelčík, štvrtiny: 24:21, 20:16, 13:25, 20:20, 3186 divákov /vypredané/.



/stav série – 0:2/



hlasy po zápase:



Aramis Naglič, tréner Interu: „Ako som už povedal predtým, play off bude o tom, kto urobí menej chýb. My sme tretiu štvrtinu odohrali tak, že sme dostali 25 bodov a za celú časť urobili dva fauly. To bol kľúčový moment zápasu, po ktorých sa ťažko vracia. Levice urobili oproti nám menej chýb, hrali koncentrovanejšie, špeciálne na lopte. Majú kultúru v tímovejšej hre, my sme viac individuálnejší. Pre mňa bola kľúčová tretia štvrtina.“



Samuel Volárik, hráč Interu: „Neviem, momentálne nemám chladnú hlavu. Nechcem povedať niečo s horúcou hlavou. Jediné, čo viem povedať, že tretia štvrtina bola zlomová, kedy sme šesť minút hrali bez faulov a Levice nám počas nej dali 25 bodov. Musíme zastaviť nápor Levíc, pretože sú kvalitným tímom a ako bolo možné vidieť, tak to využili. Myslím si, že to bol obraz zápasu a bola to ťažká, trpká prehra.“



Michal Madzin, tréner Levíc: „Úžasné pocity. Hralo sa v obrovskej kulise. Myslím si, že kto prišiel, tak videl výborný play off zápas. Samozrejme, ľahšie sa to hodnotí po víťazstve. Bolo sa na čo pozerať.“



Boris Bojanovský, hráč Levíc: „Vyrovnaný, tvrdý a ťažký zápas. Nakoniec sme radi, že sme vyhrali. Ťažko sa tu vyhráva, posledné dva zápasy, čo sme tu hrali, tak sme prehrali. Inter hral dobre, ale trochu šťastíčka a dobre sme zabojovali na konci, a napokon sme to tesne udržali.“

Ďalší program finálovej série:



tretí zápas - piatok 9. mája o 19.00 h: Patrioti Levice - Inter Bratislava



prípadný štvrtý zápas - utorok 13. mája o 19.00 h: Inter Bratislava - Patrioti Levice



prípadný piaty zápas - sobota 17. mája o 17.00 h: Patrioti Levice - Inter Bratislava

Bratislava 7. mája (TASR) – Patriotov Levice delí už len jedno víťazstvo od obhajoby majstrovského titulu v Tipos Slovenskej basketbalovej lige. V druhom finálovom stretnutí triumfovali na palubovke Interu Bratislava 82:77. V sérii hranej na tri víťazstvá sa najlepší tím po základnej časti ujal vedenia 2:0 na zápasy. Duel v bratislavskej Gopass aréne sledovalo 3186 divákov, čo je najvyššia návšteva od 21. mája 2015. Tretie stretnutie je na programe v piatok 9. mája o 19.00 h v Leviciach.Druhý finálový stret Interu a Levíc priniesol obrovské nasadenie a bojovnosť, koše sa podarilo odomknúť až na konci druhej minúty. Hostia spustili skrz Abrháma na začiatku trojkovú kanonádu, ale domáci sa veľmi rýchlo naladili na ofenzívne ladenú partiu a Caruthersova trojka s klaksónom znamenala po prvej štvrtine vedenie 24:21. Inter chytil dobrý herný rytmus a razom boli Patrioti v pozícii, že museli sťahovať manko, čo sa im najmä cez Tricea úspešne darilo a v jednej chvíli sa priblížili na rozdiel koša. Domáci však zvládli koncovku a na polčasovú prestávku mohli ísť za stavu 44:37.Druhý polčas odštartoval v značne vyššom tempe, lepšie sa s tým vyrovnali Levičania, keď sa 10-bodovou šnúrou po dlhom čase dostali v zápase do vedenia. Interisti sa s touto situáciu v priebehu pár momentov vysporiadali, síce sa im podarilo zastaviť nápor súpera, ale o nádej o prvý finálový úspech museli tuho bojovať. Pred poslednou časťou to bolo z domáceho pohľadu 57:62. „Žlto-čierni“ zachytili vstup do štvrtej štvrtiny, ale body padali najmä na levickej strane a zápas sa začal lámať. V koncovke ešte prišiel domáci pokus o otočku, ale hostia si to skúsene ustrážili.