Levice zvládli aj štvrté semifinále a postúpili cez Prievidzu
Prievidza 6. mája (TASR) - Basketbalisti Levíc vyhrali v Prievidzi vo štvrtom semifinálovom zápase Tipos SBL 77:66 a postúpili do finále play off. V boji o piaty titul v rade čaká Patriotov úspešnejší zo série medzi Nitrou a Slovanom, ktorý momentálne vedie 3:1. Pri stredajšej výhre Levíc zaznamenal double double so 17 bodmi a 10 asistenciami Američan Rickey McGill.
semifinále play off Tipos SBL
štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:
BC Prievidza - Patrioti Levice 66:77 (37:38)
najviac bodov: Tolbert 16, Toussaint 14, Davontrey 11 - McGill 17 (10 asistencií), Stuckman 17, Wesson 16
/stav série: 0:4, Levice postúpili/
