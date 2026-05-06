Streda 6. máj 2026
Levice zvládli aj štvrté semifinále a postúpili cez Prievidzu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Prievidza 6. mája (TASR) - Basketbalisti Levíc vyhrali v Prievidzi vo štvrtom semifinálovom zápase Tipos SBL 77:66 a postúpili do finále play off. V boji o piaty titul v rade čaká Patriotov úspešnejší zo série medzi Nitrou a Slovanom, ktorý momentálne vedie 3:1. Pri stredajšej výhre Levíc zaznamenal double double so 17 bodmi a 10 asistenciami Američan Rickey McGill.



semifinále play off Tipos SBL

štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:

BC Prievidza - Patrioti Levice 66:77 (37:38)

najviac bodov: Tolbert 16, Toussaint 14, Davontrey 11 - McGill 17 (10 asistencií), Stuckman 17, Wesson 16

/stav série: 0:4, Levice postúpili/
