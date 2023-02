Levickí basketbalisti sa rozlúčili víťazstvom, Kyjev zdolali 82:72

Európsky pohár FIBA – J-skupina:



BC Budiveľnik Kyjev – Patrioti Levice 72:82 (44:41)



Najviac bodov Kyjev: Majauskas 14, Bližnjuk 13, Grant 11 - zostava a body Levice: McCallum 20, Lapornik 14, Bojanovský 11, Bachan 7, van Oostrum 3 (Kneževič 15, Kovac 8, Krajčovič 4, Kotásek 0).



TH: 17/12 – 20/12, Fauly: 22 - 21, Trojky: 4 - 10, Rozhodovali: Stoica (Rum.), Manuel Rodriguez (Šp.), Perciavalle (Tal.), štvrtiny: 21:25, 23:16, 16:21, 12:20.

Konečná tabuľka J-skupiny:



1. Karhu 6 5 1 476:391 11 – postup do štvrťfinále



2. Kyjev 6 3 3 431:452 9 – postup do štvrťfinále



3. Levice 6 2 4 449:497 8



4. Haifa 6 2 4 452:468 8

Veroli 8. februára (TASR) – Basketbalisti Patriotov Levice zvíťazili vo svojom záverečnom zápase v J-skupine Európskeho pohára FIBA nad ukrajinským Budiveľnikom Kyjev 82:72. Hralo sa v talianskom Veroli. Druhým vonkajším triumfom v rade zakončili Patrioti skupinu na tretej pozícii s bilanciou dvoch výhier a štyroch prehier.Stretnutie sa síce začalo štyrmi bodmi Kyjeva, ale rýchlo odpovedal McCallum. Celkovo sa tímy pomalšie rozbiehali, Patriotom tento scenár vyhovoval, pretože zvládli vstup a nepustili súpera do trháku. Práve McCallum bol levickým motorom, spolu s excelentnou streľbou za 3 body. Jej častým exekútorom bol Kneževič. Kyjevčania síce odpovedali, ale posledné slovo mal v prvej štvrtine opäť McCallum, s klaksónom upravovil na 25:21. To, čo si Levičania vyrobili na prelome prvej a druhej štvrtine, im súper v priebehu niekoľkých momentov zobral a opäť sa vrátil zápas do vyrovnanej partie. Družstvá sa striedali v tesných náskokoch. O čosi lepšie to napokon do prestávky zvládol Kyjev, po prvom polčase viedol 44:41.Levičanom vyšiel správnym spôsobom aj nástup do druhého polčasu, hlavne po defenzívnej stránke sa udržiavali v hre o víťazstvo a na dostrel jedného útoku. Veľmi im pomohol strelecky Kneževič, svoj tím dostal opäť po dlhšom čase do vedenia. Kolektívnejšie hrajúci Patrioti si zaslúžene vybudovali náskok, ale Kyjev sa snažil otočiť, aby sa pre neho účinkovanie v Európskom pohári FIBA neskončilo. Do poslednej časti sa išlo z hosťujúceho pohľadu za stavu 62:60. V záverečnej štvrtine to bol podľa očakávania súboj o každú loptu, pretože oba tímy túžili uspieť. Ukrajinský tím otočil po väčšej odmlke duel na svoju stranu, ale na levickej strane sa objavil nečakaný hrdina. Alex Krajčovič 4 bodmi v rade prihral svojmu tímu dôležitú psychologickú výhodu. Patriotov naštartoval k 10-bodovej šnúre, ktorá sa ukázala ako kľúčová z pohľadu konečného výsledku. Slovenský zástupca sa napokon s pohárovou Európou rozlúčil víťazstvom."Vynikajúci výsledok. Veľmi ťažký priebeh, mali sme veľké problémy s faulami, hlavne podkošových hráčov. Extrémna bojovnosť a tímový duch pomohli k tomu, aby sme tento zápas zvládli. Veľká pochvala všetkým na palubovke, že sa 'rozsekali' pre celý tím. Teraz, keď sa spätne vrátime k domácim zápasom, tak vidíme, že rozhoduje každý bod, doskok pri vyrovnanosti. Rozlúčili sme sa najlepším spôsobom, dvoma výhrami na súperových ihriskách. Na to budeme spomínať.“"Začiatok bol nekoncentrovaný, urobili sme tam nejaké chyby a dostali sme v prvom polčase veľa bodov. Súper nás trestal za chyby, vytvoril si tak náskok, ale našťastie nebol vysoký. Dokázali sme sa vrátiť a vybojovať víťazstvo. Sme radi, že sa nám podarilo ukončiť skupinu víťazstvom a celkové pôsobenie v Európskom pohári FIBA. Sme spokojní.“