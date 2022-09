Levickí Patrioti sú vo finále kvalifikácie, uspeli proti Karhu

kvalifikácia Ligy majstrov – semifinále:



Karhu Kauhajoki – Patrioti Levice 57:81 (25:37)



najviac bodov – Karhu: Jones 17, Crockett a Skinner po 12 - zostava a body Levíc: Kneževič 14, McCallum 13, Bojanovský 8, Lapornik 7, Chaban 4 (Freeman 18, Kovac 17, Chaban, Krajčovič, Kotásek a Solčánsky 0) TH: 12/8 – 20/14, fauly: 18 - 15, trojky: 7 - 7, štvrtiny: 10:18, 15:19, 17:23, rozhodovali: Glišič (Srb.), Mitrovski (S. Mac.), Jevtovič (Srb.), 200 divákov.





Malaga 23. septembra (TASR) – Basketbalisti Patrioti Levice si zahrajú o miesto v skupinovej fáze Ligy majstrov. Na kvalifikačnom turnaji v Malage zvíťazili v semifinále nad fínskym Karhu Kauhajoki hladko 81:57. K postupovému triumfu ich najvýraznejším spôsobom potiahol Deshawn Freeman, autor 18 bodov. Slovenský šampión nastúpi v nedeľu 25. septembra o 12.30 h proti víťazovi súboja Unicaja Malaga – Heroes Den Bosch.Patrioti mali do semifinálovej konfrontácie dobrý vstup, aktívnejšia hra v útoku a zodpovedná defenzíva im v 4. minúte vyniesla vedenie 10:2. Ich silnou zbraňou bol kolektívny výkon a výborná energia, ktorou prinútili za stavu 13:4 súpera k oddychovému času. Karhu následne pridalo na agresivite v defenzíve, na strane Levíc prišli chyby, ale k výraznejšej zmene diania neprišlo. Slovenský zástupca totiž efektne trestal chabú disciplínu fínskeho majstra a prvú štvrtinu napokon vyhral 18:10. „Žlto-zelení“ sa dokázali aj v druhej časti vyrovnať s náporom rivala, hlavne pod košom im dodávala sebavedomie dvojica Bojanovský a Freeman. V útoku sa im hralo s ľahkosťou a opäť z toho bol dvojciferný náskok. Keď bolo potrebné odpovedať na tlak Karhu, tak hociktorý z Patriotov túto úlohu zvládol. Na polčasovú prestávku sa preto išlo za priaznivého stavu 37:25.Nástup do tretej štvrtiny Levičania zvládli, dianie na palubovke v týchto chvíľach patrilo najmä Kneževičovi. K tomu sa pridala zodpovedná defenzíva a slovenský zástupca čoraz výraznejšie bodovo odskakoval. Svoju silnejšiu sekvenciu malo aj Karhu, k stiahnutiu manka zavelil Jones, ale s návratom Freemana sa scenár zápasu vrátil do starých koľají. Patrioti dominovali na palubovke, fínskemu majstrovi nedovolili takmer nič a pred poslednou časťou vyhrávali 60:42. Herná pohoda pokračovala aj s ubúdajúcim časom, náskok sa dokázal dostať cez 20-bodovú hranicu a aktuálny víťaz Niké SBL si bezpečne mohol ukontrolovať záver stretnutia.