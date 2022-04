Lewandovski zachránil Bayern, Brunner z Bielefeldu skončil v nemocnici

Bayern Mníchov - FC Augsburg 1:0 (0:0)



Gól: 82. Lewandowski (z 11 m)

Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:2)



Góly: 18. Thuram, 24. Plea (z 11 m)



/L. Bénes (Mönchengladbach) hral od 88. min/

1. FC Kolín - 1. FSV Mainz 3:2 (0:1)



Góly: 60. Skhiri, 78. Ljubičič, 82. Kilian - 14. Burkardt, 55. Onisiwo



/O. Duda (Kolín) hral do 58. min/

VfL Wolfsburg - Arminia Bielefeld 4:0 (2:0)



Góly: 11. a 38. Nmecha, 48. Arnold, 53. Kruse

Berlín 9. apríla (TASR) - Futbalisti majstrovského Bayernu Mníchov zdolali v sobotnom stretnutí 29. kola nemeckej najvyššej súťaže Augsburg tesne 1:0. O triumfe domácich rozhodol Robert Lewandowski, ktorý v 80. minúte premenil pokutový kop po ruke jedného z hráčov hostí.Mníchovčania tak navýšili na čele tabuľky náskok na druhú Borussiu Dortmund na deväť bodov. Oba tímy čaká do konca prebiehajúcej sezóny ešte päť zápasov, z toho jeden vzájomný.Duel medzi Wolfsburgom a Arminiou Bielefeld, ktorý skončil 4:0 v prospech domácich, poznačila v 28. minúte nepríjemná situácia. Obranca domácich Cedric Brunner spadol v hlavičkovom súboji s Jonasom Windom na krk a utrpel vážne zranenie hlavy. Dvadsaťosemročného Švajčiara previezli do nemocnice a podľa informácií nemeckých médií bol pri vedomí.V drese 1. FC Kolín sa pri výhre nad 1. FSV Mainz 3:2 predstavil slovenský reprezentant Ondrej Duda. Stredopoliar hral do 58. minúty, pričom krátko po jeho odchode na lavičku domáci zahájili obrat, keď strelili tri góly v priebehu 22 minút.V ďalšom zápase vyhrala Borussia Mönchengladbach na ihrisku Greutheru Fürth 2:0, slovenský stredopoliar László Bénes nastúpil za hostí v 88. minúte.